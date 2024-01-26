Taraftar büyük vicdansızlık yapmıştı ama! Kerem Aktürkoğlu açtı ağzını yumdu gözünü...

Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda 'Harikasın' diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra 'Kerem'in bitiriciliği kötü' demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir.