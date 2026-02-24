  • İSTANBUL
Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

2026'yılına ait emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için takvim netleşti. Konut, iş yeri, arsa, ve arazi sahiplerinden alınacak verginin birinci taksiti ,1 Mart 2026 itibarıyla tahsil edilecek.

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında taşınmaz sahiplerini ilgilendiren ödeme takvimi yeniden gündemde. Vergi, her yıl iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk ödeme dönemi Mart–Mayıs aylarını, ikinci taksit ise Kasım ayını kapsıyor.

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

Uzmanlar, gecikme zammı ve faizle karşılaşmamak için ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki, emlak vergisi hangi kanallardan ve nasıl ödenir?

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR? Emlak vergisi ödemelerinde hem fiziki hem de dijital kanallar üzerinden işlem yapılabiliyor. Taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyelerine yapılan ödemeler, artık yalnızca veznelerle sınırlı değil.

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

Vatandaşlar belediye hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartıyla ödeme gerçekleştirebildiği gibi, belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı sistemleri aracılığıyla ödeme yapılabiliyor.

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

Ayrıca e-Devlet platformu üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle birden fazla gayrimenkulü bulunanlar ya da yurt dışında yaşayan mülk sahipleri için bu dijital seçenekler önemli kolaylık sağlıyor.

Tapusu olanlar dikkat: 1 Mart'ta başlayacak!

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF KİŞİLER Emlak vergisinde bazı mülk sahiplerine muafiyet hakkı tanınıyor. Mevzuata göre brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, engelliler, geliri bulunmayan ev hanımları ile şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor./ kaynak: ensonhaber

