Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Yenerel, yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan birinin katarakt, diğerinin ise glokom (göz tansiyonu) olduğunu, aile bireylerinde göz içi basıncı yüksekliği olan kişilerde glokom riskinin daha fazla olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yenerel, 50 yaş sonrası dönemde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) riskinin arttığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 'Bu hastalık, ileri yaşlarda görme azalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıklı bir beslenme, aktif yaşam tarzı ve sigara kullanımının olmaması sarı nokta hastalığı için büyük önem taşır. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, yeşillik, sebze, meyve ve haftada iki kez balık tüketimi koruyucu etki sağlar.' Yenerel, sigaranın, sarı nokta hastalığının ilerlemesini hızlandırdığına işaret ederek, 'Sigara en güçlü zehirlerden biridir. Sarı nokta hastalığında, kuru tipten yaş tipe geçişi hızlandırır. Bu da göz içi enjeksiyonlarla tedavi gerektiren ciddi bir tabloya yol açabilir. Bu nedenle sigarayı mümkün olan en erken yaşta bırakmak gerekir.' ifadelerini kullandı.