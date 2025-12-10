  • İSTANBUL
Sağlık
Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Tansiyon yeniden yükseldi diyenler fazla hap kullanırken dikkat çözüm değil! Özellikle göz tansiyonunda dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayatla uzun yıllar korumak mümkün Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel'den dikkat çeken öneriler tek tek anlattı

Foto - Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nursal Melda Yenerel, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayat tarzının ileri yaşlarda görme kaybı riskini azaltmada önemli rol oynadığını belirtti.

Foto - Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yenerel, özellikle 50 yaş sonrası dönemde ortaya çıkan birçok göz hastalığının geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açtığını aktardı. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigarasız bir hayatla göz sağlığını uzun yıllar korumanın mümkün olduğunu vurgulayan Yenerel, kişinin sistemik durumu, diyabet ya da yüksek tansiyon gibi eşlik eden hastalıkları varsa riskin arttığı kaydetti.

Foto - Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Yenerel, yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan birinin katarakt, diğerinin ise glokom (göz tansiyonu) olduğunu, aile bireylerinde göz içi basıncı yüksekliği olan kişilerde glokom riskinin daha fazla olduğunu anlattı. Prof. Dr. Yenerel, 50 yaş sonrası dönemde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) riskinin arttığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: 'Bu hastalık, ileri yaşlarda görme azalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sağlıklı bir beslenme, aktif yaşam tarzı ve sigara kullanımının olmaması sarı nokta hastalığı için büyük önem taşır. Özellikle Akdeniz tipi beslenme, yeşillik, sebze, meyve ve haftada iki kez balık tüketimi koruyucu etki sağlar.' Yenerel, sigaranın, sarı nokta hastalığının ilerlemesini hızlandırdığına işaret ederek, 'Sigara en güçlü zehirlerden biridir. Sarı nokta hastalığında, kuru tipten yaş tipe geçişi hızlandırır. Bu da göz içi enjeksiyonlarla tedavi gerektiren ciddi bir tabloya yol açabilir. Bu nedenle sigarayı mümkün olan en erken yaşta bırakmak gerekir.' ifadelerini kullandı.

Foto - Tansiyonu bile artırıyor: Bu hastalık çok kritik, uzmanı tek tek anlattı! Dikkat çektiği sözler

Aile öyküsünde sarı nokta hastalığı bulunanların 50 yaşından itibaren düzenli göz muayenesi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Yenerel, düzenli takibin, hastalığın erken teşhis edilmesi ve görme kaybının önlenmesini sağdığını vurguladı.

