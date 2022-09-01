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Spor
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Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

2022-09-01 14:32:43
Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak, baba acısıyla sarsıldı.

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Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

6 yıldır yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Mustafa Çolak, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Mustafa Çolak’ın cenazesi bugün Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

#3
Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Cenazede duygu dolu anlar yaşayan Tanju Çolak, İhlas Haber Ajansı(İHA) mikrofonlarına şu açıklamayı yaptı.

#4
Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

“Çok üzgünüm. Atamı, babamı kaybettim. 6 senedir yatalak tedavi görüyordu. Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanı cennet olsun. O bizim, Çolak ailesinin her şeyiydi. Vefat haberini duyan birçok isim başsağlığı için aradı. Hami Mandıralı, Rıdvan Dilmen ve birçok kişi aradı. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun” dedi.

#5
Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Cenazeye Alaattin Çakıcı ve Meral Akşener gibi isimler çelenk yolladı. Alaattin Çakıcı, Tanju Çolak’ı görüntülü arayarak da başsağlığı diledi.

#6
Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bafra’da bulunan aile mezarlığına götürüldü.

#7
Foto - Tanju Çolak’tan babası Mustafa Çolak'a son görev

Cenazeye ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, eski futbolcular, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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