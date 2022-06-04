  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
Tamire gidiyordu! Alev alev yandı

2022-06-04 10:42:38
Tamire gidiyordu! Alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu’da elektrik tesisatı tamirine götürülen otomobilde yangın çıktı.

#1
Foto - Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 2. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için ustaya getirilen İ.K’ya ait otomobil, oto elektrikçiye götürüldüğü sırada motor kısmı alev aldı. Yaşanan panik üzerine araçtan atlayan sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, çağrılan itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 2. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir için ustaya getirilen İ.K’ya ait otomobil, oto elektrikçiye götürüldüğü sırada motor kısmı alev aldı. Yaşanan panik üzerine araçtan atlayan sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, çağrılan itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü.

#2
Foto - Yangının elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

Irkçı Ümit Özdağ'ın bakanlığın önündeki şovunun perde arkası! Bakın işin aslı neymiş!
Medya

Irkçı Ümit Özdağ'ın bakanlığın önündeki şovunun perde arkası! Bakın işin aslı neymiş!

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip Bakan Soylu'yu tehdit ederek şov y..
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf
Siyaset

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklama! Olay itiraf

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu CHP'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin CHP'ye aparat olduğunu itiraf eden Ağıralioğlu, olay yo..
Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı
Dünya

Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı

Afganistan'ın yönetiminde olan Taliban, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda BAE ile anlaşma yaptı. Bilindiği üzere..
Türkiye'ye hadsiz tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünya

Türkiye'ye hadsiz tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşarak Türkiye'ye yönelik tehditler savurdu. Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Yun..
Binali Yıldırım sahnede espriyi patlattı: Ali’ye kötü haber var
Siyaset

Binali Yıldırım sahnede espriyi patlattı: Ali’ye kötü haber var

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında espri yaparak, "Bugün günlerden Cuma, Ali’ye kötü haber var. Ali evladım, o..
Gündem

"Şikayetler gelmeye başladı" diyen Erdoğan: Adımları süratle atıyoruz

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay