Tamı tamına 40 milyon euro: Sonunda ikna ettiler! Can Uzun transferinde...

Haberde, milli futbolcunun ailesinin sarı kırmızılı kulüp ile anlaşmaya ikna olduğu belirtilirken, bu durumun Can'ın Galatasaray'a transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkaran Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Frankfurt ile pazarlıklarını devam ettiriyor. Alman kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun bu sezon forma giydiği 28 maçta 10 kez ağları sarsarken, 6 defa de gol pası verdi.