Tamı tamına 40 milyon euro: Sonunda ikna ettiler! Can Uzun transferinde...
A Millilerin yükselen yıldızı Can için Galatasaray düğmeye bastı.
A Millilerin yükselen yıldızı Can için Galatasaray düğmeye bastı.
Tamı tamına 40 milyon euro: Sonunda ikna ettiler! Can Uzun transferinde Galatasaray'ın elini güçlendiren gelişme
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 10 numara bölgesine yapacağı takviye konusunda, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için önemli bir adım attığı belirtildi.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, yönetimle bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği ve gurbetçi oyuncunun alınması için talebini sürdürdüğü öğrenildi. Yönetimin ise Can'ın transferi için ilk girişimlere çok yönlü olarak başladığı öne sürüldü.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Can Uzun'u transfer etmek isteyen Galatasaray'ın idarecileri Eintracht Frankfurt ile pazarlıklarını sürdürürken, futbolcunun ailesiyle de temas kurmayı ihmal etmedi.
Haberde, milli futbolcunun ailesinin sarı kırmızılı kulüp ile anlaşmaya ikna olduğu belirtilirken, bu durumun Can'ın Galatasaray'a transfer ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkaran Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Frankfurt ile pazarlıklarını devam ettiriyor. Alman kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun bu sezon forma giydiği 28 maçta 10 kez ağları sarsarken, 6 defa de gol pası verdi.
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