Tamı tamına 19.3 milyon euro... Galatasaray'dan tarihi ödeme! O belge UEFA'ya gönderildi
Galatasaray yönetiminin, futbolculara 19.3 milyon euroluk (988 milyon TL) bir ödeme yaptığı ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderdiği belirtildi.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, bu başarısının karşılığında UEFA'dan 11.8 milyon euro ödül kazandı. Sarı kırmızılıların bu geliri futbolcuların da yüzünü güldürdü.
Yönetimin bu parayı kasasına koyar koymaz. oyunculara vereceği prim ve hak edişleri tamamladığı öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; futbolculara daha önce 7.5 milyon euroluk (384 milyon TL) bir ödeme yapıldı, şimdi de 11.8 milyon euro (604.5 milyon TL) verilerek şampiyonluk mücadelesindeki takımın moral ve motivasyonu yükseltildi.
Haberde, ödeme paketinde Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primlerinin de yer aldığı ve toplamda 19.3 milyon euronun (988 milyon TL) sarı kırmızılı kulübün kasasından çıktığı belirtildi.
Futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan sarı kırmızılı yönetimin, bu belgeyi UEFA'ya gönderdiği ifade edildi.
