Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

"Tamamen isimlerin nasıl bir dünya görüşü olduğuna göre tutum sergileniyor. Sadece Tamer Karadağlı'ya değil, yurtsever tarafını belli eden herkese bu karalama kampanyası yapılıyor. Ayarsız ve sınırsız bir öfke, tamamen itibar sarsıcı hamleler. Aynı tutumu gelir kapısının dışında kalan bir zümre, kendilerine yaptığı zaman çok güzel mağduru oynuyorlar, sanatçı değil, sözleşmeli ünlü, part time aktivist diyorum ben artık bunlara, omurgalı bir duruşları olmadığını Disney'in Atatürk'e yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak kanıtladılar. Halkın her kesimi bu duruma çok net tepki verirken, Disney'le iş yapan ya da yapabilir konumda olan ünlülerin ölüler gibi susması öfkelerinin bile riyakar olduğunu gösteriyor. Yarın bir ödül töreninde iki satır aktivistlik yapıp, tribüne oynarken görürüz derin kişiliklerini. Ne diyeyim?"