2023-08-22 08:01:31 Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı
Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından bazı medya gruplarında 'Karadağlı'ya tepki olarak kurumda istifa furyası başladı' haberleri yapıldı. Ben de bu haberlerin aslını öğrenmek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve bir dönem yöneticilik yapmış önemli bir isme ulaştım. O isim, kimliğini yayınlamamak kaydıyla ilginç açıklamalar yaptı "Bu istifalar tepkiden dolayı değil nezaketten dolayı"