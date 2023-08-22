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Kültür Sanat
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Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

2023-08-22 08:01:31
Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından bazı medya gruplarında 'Karadağlı'ya tepki olarak kurumda istifa furyası başladı' haberleri yapıldı. Ben de bu haberlerin aslını öğrenmek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve bir dönem yöneticilik yapmış önemli bir isme ulaştım. O isim, kimliğini yayınlamamak kaydıyla ilginç açıklamalar yaptı "Bu istifalar tepkiden dolayı değil nezaketten dolayı"

#1
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

Biliyorsunuz ünlü oyuncu Tamer Karadağlı bir süredir medyanın gündeminde. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesinin ardından bazı medya gruplarında Karadağlı'ya tepki olarak 'kurumda istifa furyası' başladı haberleri yapılıyor. Ben de bu haberleri öğrenmek için Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve bir dönem de yöneticilik yapmış önemli bir isme ulaştım.

#2
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

Kimliğini yayınlamamak kaydıyla yazabileceğimi söyleyen Devlet Tiyatrosu sanatçısının açıklamaları şöyle: "Devlet kurumlarında yeni bir genel müdür atandığı zaman bir önceki dönemde yöneticinin ekipleri nezaketen istifalarını genel müdüre sunarlar. Bu bir gelenektir. Sadece bizim kurumda değil, her devlet kurumunda böyle yapılır. Tamer Karadağlı da kuruma genel müdür olarak atanınca bir önceki dönemdeki genel müdürün de ekibi istifalarını sundu. Kararı Tamer Bey verecektir. Yani bu istifalar 'tepkiden dolayı değil nezaketten dolayı' verildi.

#3
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

Bunun yanı sıra şunu da söylemek isterim; Devlet Tiyatroları'na bugüne kadar bütün genel müdürler Cumhurbaşkanımızın imzasıyla atanmıştır. Seçilerek kimse gelmedi o göreve. Bazı basın organlarının yansıttığı gibi kurum içinde de herhangi bir tepki ya da huzursuzluk yaşanmıyor."

#4
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

SÖZLEŞMELİ PART TİME AKTİVİSTLER Bu arada rapçi Norm Ender de Tamer Karadağlı'ya yönelik yapılan istifa haberlerine sert dille sosyal medyadan eleştirmişti. Ben de kendisini hem bu isyanını hem de sosyal medya ortamını konuşmak için aradım... "Eskiden bir yanlışa karşı tepki gösterildiği zaman, insanların samimi olduğunu zannederdim, artık biliyorum ki konunun tepki gösterdikleri olayla bir ilgisi yok" diyen Norm Ender sözlerine şöyle devam etti:

#5
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

"Tamamen isimlerin nasıl bir dünya görüşü olduğuna göre tutum sergileniyor. Sadece Tamer Karadağlı'ya değil, yurtsever tarafını belli eden herkese bu karalama kampanyası yapılıyor. Ayarsız ve sınırsız bir öfke, tamamen itibar sarsıcı hamleler. Aynı tutumu gelir kapısının dışında kalan bir zümre, kendilerine yaptığı zaman çok güzel mağduru oynuyorlar, sanatçı değil, sözleşmeli ünlü, part time aktivist diyorum ben artık bunlara, omurgalı bir duruşları olmadığını Disney'in Atatürk'e yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak kanıtladılar. Halkın her kesimi bu duruma çok net tepki verirken, Disney'le iş yapan ya da yapabilir konumda olan ünlülerin ölüler gibi susması öfkelerinin bile riyakar olduğunu gösteriyor. Yarın bir ödül töreninde iki satır aktivistlik yapıp, tribüne oynarken görürüz derin kişiliklerini. Ne diyeyim?"

#6
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

"Siz bu açıklamayı yaptıktan sonra benzer bir eleştiriye maruz kaldınız mı?" diye sorduğumda ise şunları söyledi: "Halk eleştirimi haklı buluyor ama ne zaman böyle bir serzenişte bulunsam bir taraf hemen benim açığımı aramaya, aynı manipülasyon ile saygınlığımı zedelemeye çalışıyor. Ben gerçekten üzülüyorum, kimseye kendimi beğendirme çabam yok. Olduğum gibi olmaya, konulara sadece haklı ve haksız olarak yaklaşmaya devam edeceğim."

#7
Foto - Tamer Karadağ’lıyı Hazmedemediler iftira atıyorlar! Devlet tiyatrolarında toplu istifa yalanı

'KİMİN ATATÜRK SEVGİSİ GERÇEK, KİMİN VİTRİN GÖRDÜK' Norm Ender, "Atatürk üzerinden yürütülen bazı tartışmaların toplum nezdinde inandırıcılıktan uzak olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorumu ise şöyle yanıtladı: "Toplum kimin Atatürk sevgisinin vitrin olmadığını görmeye başladı. Böyle olaylar sanatçılarla, ünlüleri birbirinden ayırıyor. Özellikle gençlerin riyakar ünlülere sert tepkiler verdiğini görmek beni motive ediyor. Atatürk'ün gençlere neden özel bir değer ve önem verdiğini daha net anlıyorum. Atatürk kırmızı çizgimizdir, bunu herkes bilsin!"

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