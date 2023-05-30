2023-05-30 00:45:32 Tamer Karadağlı açtı ağzını yumdu gözünü...! Ülkesini kötüleyen Merve Dizdar'a büyük şok, tepki yağdı
Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde ödü Oyuncu Dizdar 76. Cannes Film Festivali'nde ülkesini şikayet etti.Ödülünü almak için sahneye çıkan Dizdar, yaptığı konuşmada Türkiye'yi karaladı. Cannes'da ülkesini kötüleyen Merve Dizdar'a tepki yağdı. Ödül alan Merve Dizdar'a bir eleştiri de usta oyuncu Tamer Karadağlı tarafından yapıldı. Merve Dizdar'ın festivaldeki Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamasına tepki gösteren Tamer Karadağlı, 'Devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor.' dedi.