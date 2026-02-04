Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!
Japon otomobil devi Toyota, yeni yılda zam listesini yayınladı.
İŞTE KALEM KALEM 2026 TOYOTA OTOMOBİL FİYATLARI…
COROLLA Ocak Başlangıç Fiyatı : 1.650.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL
COROLLA HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.266.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.379.000 TL
YENİ COROLLA CROSS HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.484.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.534.000 TL
C-HR Hybrid Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.090.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.150.000 TL
COROLLA HATCHBACK HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.115.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.157.000 TL
YARİS CROSS HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.203.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.269.000 TL
LAND CRUİSER PRADO Ocak Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL/ kaynak: haber7
