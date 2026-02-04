  • İSTANBUL
Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

Japon otomobil devi Toyota, yeni yılda zam listesini yayınladı.

1
#1
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

İŞTE KALEM KALEM 2026 TOYOTA OTOMOBİL FİYATLARI…

#2
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

COROLLA Ocak Başlangıç Fiyatı : 1.650.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL

#3
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

COROLLA HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.266.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.379.000 TL

#4
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

YENİ COROLLA CROSS HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.484.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.534.000 TL

#5
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

C-HR Hybrid Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.090.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.150.000 TL

#6
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

COROLLA HATCHBACK HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.115.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.157.000 TL

#7
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

YARİS CROSS HYBRİD Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.203.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.269.000 TL

#8
Foto - Tam liste yayınlandı: Bütün versiyonlara zam geldi!

LAND CRUİSER PRADO Ocak Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL Şubat Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL/ kaynak: haber7

