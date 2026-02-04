Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Türkiye’de konut satışları 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşmiş ve bu rakam önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artışa işaret etmişti. Böylece konut sektöründe yeni bir rekora da ulaşılmıştı.