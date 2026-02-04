  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
19
Yeniakit Publisher
Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Türkiye’de 2026’nın ilk ayında konut kiralarında artış yüzde 2,65 olarak ölçüldü. Yeni yılla birlikte 3 şehirdeki kira ortalaması asgari ücreti geçti.

#1
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Türkiye’de konut satışları 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşmiş ve bu rakam önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artışa işaret etmişti. Böylece konut sektöründe yeni bir rekora da ulaşılmıştı.

#2
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Bir diğer gelişme ise ev sahipliği oranında yaşanıyor. Geçen yıl ev sahipliği oranı, önceki yıla göre 1 puan arttı. 2024’te V,1 olarak ölçülen ev sahipliği oranı, 2025’te W,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kiracıların oranı da 1 puan azalarak (’den '’ye geriledi.

#3
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre sektör temsilcileri, son yıllarda kiralarda yaşanan yüksek artışlara karşılık konut fiyatlarında reel olarak değer kayıplarının yaşandığını hatırlatarak “Yüksek kira bedellerinin, son dönemde özellikle oturum amaçlı konut alımlarını da teşvik ettiği görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

#4
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Türkiye’de son 15 yıllık dönem dikkate alındığında, 2011’de ",2 olan kiracılık oranı, geçen sene (’e kadar yükselmişti. Bu oran, söz konusu dönem içerisinde ilk defa 2025’te düşüşe geçti.

#5
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

2014 yılından sonra ise ilk defa 2025’te ev sahipliği oranı yükselişe geçti. Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman da 2025 yılında kendi evinde oturan hane sayısının yaklaşık 555 bin arttığı, kiracı hane sayısının ise 135 bin azaldığı bilgisini paylaştı.

#6
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

Bu arada Türkiye’de 2026 yılının ilk ayında kira tutarları da belli oldu. Aralık 2025’te 227 TL olan Türkiye’de ortalama metrekare konut kirası, Ocak 2026’da 233 TL olarak gerçekleşti. Kiralarda aylık %2,65 oranında artış gözlemlenirken, ortalama kira ise 24 bin 699 TL oldu.

#7
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

EN YÜKSEK KİRALAR Öte yandan Ocak 2026 verilerine göre sadece büyükşehir statüsündeki iller dikkate alındığında ortalama kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir ve bu şehirlerde yıllık kira artışları şöyle gerçekleşti:

#8
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-İstanbul: 35.539 TL (B,12)

#9
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Muğla: 30.290 TL (5,08)

#10
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Ankara: 28.227 TL (6,98)

#11
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-İzmir: 27.532 TL ((,29)

#12
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Antalya: 25.087 TL (6,02)

#13
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Kocaeli: 23.758 TL ($,73)

#14
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Aydın: 23.112 TL (%,81)

#15
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Mersin: 22.456 TL ($,63)

#16
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Bursa: 21.871 TL (",44)

#17
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

-Manisa: 21.760 TL (&,02)

#18
Foto - Ev kiraları yükselişe devam ediyor! 3 Şehirde asgari ücreti geçti

İstanbul, yıllık kira artışında @ barajını aşan tek il olarak öne çıktı. Buna karşılık İstanbul ile birlikte Muğla ve Ankara’da ortalama kiralar, 28 bin TL olan asgari ücretin de üzerinde ölçüldü.

