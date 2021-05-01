2021-05-01 13:58:57 Tam kapanmanın ikinci gününde sahiller sessiz kaldı
Tam kapanmanın ikinci gününde Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.
Tam kapanmanın ikinci gününde Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.
Normal zamanlarda insanlarla dolup taşan sahillerde kimselerin olmadığı görüldü.
İşte sahillerden görüntüler...
İşte sahillerden görüntüler...
İşte sahillerden görüntüler...
İşte sahillerden görüntüler...
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