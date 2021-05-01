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Tam kapanmanın ikinci gününde sahiller sessiz kaldı

2021-05-01 13:58:57
Tam kapanmanın ikinci gününde sahiller sessiz kaldı

Tam kapanmanın ikinci gününde Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim oldu.

#1
Foto - Normal zamanlarda insanlarla dolup taşan sahillerde kimselerin olmadığı görüldü.

Normal zamanlarda insanlarla dolup taşan sahillerde kimselerin olmadığı görüldü.

#2
Foto - İşte sahillerden görüntüler...

İşte sahillerden görüntüler...

#3
Foto - İşte sahillerden görüntüler...

İşte sahillerden görüntüler...

#4
Foto - İşte sahillerden görüntüler...

İşte sahillerden görüntüler...

#5
Foto - İşte sahillerden görüntüler...

İşte sahillerden görüntüler...

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