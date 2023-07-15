Tam bir şifa deposu!

"Biz bunu Sarıkamış'ta keşfetmeden önce İskenderun ve Hatay bölgesinden kargoyla getirtip evde yapıyorduk. Ama çok şükür Sarıkamış'ta keşfettik. Daha doğal, daha güzel. Onlar ekip satıyorlar, ama biz doğadan, ormandan toplayıp yapıyoruz. Zahteri temizleyip, kurutuyoruz. Sonra pul biber limon tuzuyla ovup kavanozlara koyuyoruz. Üzerine saf zeytinyağı döktükten bir süre sonra yiyoruz. İstediğiniz gibi her şeyle yiyebilirsiniz, zahter şifadır."