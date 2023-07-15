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Yaşam
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Tam bir şifa deposu!

2023-07-15 19:47:12
Tam bir şifa deposu!

Kars'ta son haftalardaki yağışlarla birlikte doğa yeniden canlandı. Vatandaşla 2 bin 500 rakımda zahter toplamaya başladı.

#1
Foto - Tam bir şifa deposu!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son haftalarda yağan yağmurların ardından ortaya çıkan zahterler, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

#2
Foto - Tam bir şifa deposu!

Sarıkamış'ın sarıçamlarla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesindeki meralık alanda yetişen doğal zahter, vatandaşlarca toplanarak kurutulup temizlendikten sonra tuzlanıp zeytinyağı dökülerek kavanozlara dolduruluyor.

#3
Foto - Tam bir şifa deposu!

Kahvaltılarda salata olarak tüketilen ve çay olarak da içilebilen zahter, salamurasının yanı sıra kurutulduktan sonra yemekleri süsleyen lezzetli şifa deposu olarak da tercih ediliyor.

#4
Foto - Tam bir şifa deposu!

Bölgede zahter toplayan Nurten Yıldız, zahterin her derde deva bir bitki olduğunu söyledi.

#5
Foto - Tam bir şifa deposu!

Yağmurların ardından bölgede çok fazla zahter yetiştiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

#6
Foto - Tam bir şifa deposu!

"Biz bunu Sarıkamış'ta keşfetmeden önce İskenderun ve Hatay bölgesinden kargoyla getirtip evde yapıyorduk. Ama çok şükür Sarıkamış'ta keşfettik. Daha doğal, daha güzel. Onlar ekip satıyorlar, ama biz doğadan, ormandan toplayıp yapıyoruz. Zahteri temizleyip, kurutuyoruz. Sonra pul biber limon tuzuyla ovup kavanozlara koyuyoruz. Üzerine saf zeytinyağı döktükten bir süre sonra yiyoruz. İstediğiniz gibi her şeyle yiyebilirsiniz, zahter şifadır."

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