Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

İlk transferini, İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile yapan ve bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, son sezonunu İtalya ekibi Inter'de geçiren Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko ile de yıllık 4 milyon 200 bin euro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı.