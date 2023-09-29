2023-09-29 11:14:33 Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer döneminde birçok oyuncusunu önemli miktarlara satan ve Türkiye rekoru kıran Fenerbahçe, buradan kazandığı parayla da takımını yıldız isimlerle güçlendirdi. Takıma kazandırılan genç yetenekle ilgili bomba detay ortaya çıktı. Büyük umutlarla transfer edilen ve sonrasında Avrupa'ya kiralanan yıldız isim ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...