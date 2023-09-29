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Spor
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Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

2023-09-29 11:14:33
Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Transfer döneminde birçok oyuncusunu önemli miktarlara satan ve Türkiye rekoru kıran Fenerbahçe, buradan kazandığı parayla da takımını yıldız isimlerle güçlendirdi. Takıma kazandırılan genç yetenekle ilgili bomba detay ortaya çıktı. Büyük umutlarla transfer edilen ve sonrasında Avrupa'ya kiralanan yıldız isim ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu için 26 Haziran'da başlayan ve 15 Eylül'de sona erecek "yaz transfer dönemi"nde şu ana kadar kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi.

#2
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımı, üçüncü kez "camianın evladı" olarak anılan İsmail Kartal'a emanet etti.

#3
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

26 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon kadroda yer alan bazı oyuncularla vedalaşarak yeni oyuncularına yer açtı.

#4
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

İlk transferini, İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile yapan ve bu oyuncuyla 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, son sezonunu İtalya ekibi Inter'de geçiren Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko ile de yıllık 4 milyon 200 bin euro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı.

#5
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Savunmaya ilk takviyeyi Fransa ekibi Strasbourg'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku transferiyle yapan, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyen sarı-lacivertliler, Fransız asıllı Ganalı oyuncuyu 3+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

#6
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Milli futbolcu Umut Nayir'i Eyüpspor'dan bedelsiz olarak 2+1 yıllığına transfer eden Fenerbahçe, orta saha için Rusya'nın Dinamo Moskova takımından 9 milyon 750 bin euro bedelle 24 yaşındaki Polonyalı Sebastian Szymanski takviyesi yaptı.

#7
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık sürecine yeni oyuncularını dahil eden Fenerbahçe, Real Madrid'e sattığı Arda Güler'den boşalan 10 numaralı formayı, Ajax'tan transfer ettiği 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic'e emanet etti.

#8
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Vatan'a göre; Bedelsiz transfer edilen Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin euro ödeneceğini açıkladı.

#9
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Jin Ho Jo ve Omar Fayed ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, genç yeteneklerini sezon sonuna kadar Novi Pazar'a gönderdi. Anlaşmanın resmen açıklanmasına rağmen genç futbolcunun Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmasının nedeni ortaya çıktı.

#10
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Daedong ES altyapısında yetişen Jin Ho Jo daha sonra Jeonbuk altyapısının yolunu tuttu. Fenerbahçe, Jin Ho Jo'yu 4 Mart 2022'de bedelsiz olarak altyapısına dahil etti. Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Jin Ho Jo'nun güncel piyasa değeri 50 bin euro.

#11
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

El Mokawloon altyapısında yetişen Omar Fayed, sezon başında 551 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. 20 yaşındaki stoper, sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Omar Fayed'in güncel piyasa değeri 500 bin euro.

#12
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo'nun Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını duyurmuştu.

#13
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

#14
Foto - Tam bir fiyasko! Avrupa'ya transfer olan Yeni Kim Min Jae Samandıra'dan ayrılamadı

OMAR FAYED, İSTANBUL'DA Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığı açıklanan Omar Fayed'in Fenerbahçe ile antrenmanlara devam etmesi merak konusu oldu. Bu transferin evrakların yetişmediği için iptal edildiği öne sürülmüştü.

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