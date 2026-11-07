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Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

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Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

Gazeteci Fatih Altaylı, fon kriziyle gündeme gelen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen'in geçmişteki yolsuzluk yargılamasını kaleme aldı. Baba Tezmen'in DYP dönemindeki bürokratik geçmişini ve oğlunun üzerine kayıtlı yurt dışındaki gayrimenkulleri anlatan Altaylı, “Baba serbest ama oğul bugün hapiste” ifadelerini kullandı. Ancak iki farklı dönemde yaşanan hukuki süreçleri karşılaştırırken, oğul Tezmen hakkındaki soruşturmanın AK Parti iktidarı döneminde yürütülmesini siyasi açıdan değerlendirmedi.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

Türkiye'deki fon kriziyle gündeme gelen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ailesinin geçmişi, gazeteci Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı yazıyla yeniden gündeme geldi. Altaylı, Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen'in yıllar önce önemli kamu kurumlarının başında bulunduğunu, hakkında yolsuzluk soruşturması açıldığını ve o dönemde genç yaştaki oğlunun üzerine yurt dışında çok sayıda gayrimenkul kayıtlı olduğunun ortaya çıktığını yazdı. Baba Tezmen'in geçmişteki yargılamadan kurtulduğunu, oğlunun ise bugün cezaevinde bulunduğunu belirten Altaylı'nın iki farklı döneme ilişkin anlatımında dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

#2
Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

BABA TEZMEN'İN DYP DÖNEMİNDEKİ GEÇMİŞİNİ ANLATTI Fatih Altaylı, yazısında Oğuz Tezmen'in kamuoyunda eski bakan olarak tanıtılmasına itiraz ederek, esasen Doğru Yol Partisi'ne yakın bir bürokrat olduğunu belirtti. Altaylı, şu ifadeleri kullandı: “Emre Tezmen'in babası eski bir bürokrat. Doğru Yol Partisi'ne yakın bir bürokrattı. Demirel ve Çiller dönemlerinde 1990'ların ilk yarısında önemli bürokratik görevlerde bulundu.” Oğuz Tezmen'in 1995 erken seçimlerinde oluşturulan tarafsız hükümette kısa süreliğine Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Altaylı, eski bürokratın üstlendiği diğer görevleri de sıraladı.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

MİLLİ PİYANGO, TÜRK TELEKOM VE THY'NİN BAŞINDAYDI Altaylı'nın aktardığına göre Oğuz Tezmen, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığının yanı sıra Milli Piyango Genel Müdürlüğü, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Altaylı, bu kurumların yüksek bütçelere ve büyük satın alma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

300 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK DOSYASI! Oğuz Tezmen'in bürokratik geçmişini anlatan Altaylı, eski bürokratın Posta İdaresi ve Telekom'daki 300 milyar liralık yolsuzluk nedeniyle yargılandığını yazdı. Söz konusu rakam, olayın yaşandığı dönemin Türk lirasıyla ifade ediliyor. Altaylı, yargılama sırasında Oğuz Tezmen'in ailesinin mal varlığına ilişkin dikkat çekici bilgilerin de ortaya çıktığını aktardı.

#5
Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

OĞLUNUN ÜZERİNE İNGİLTERE VE MONAKO'DA GAYRİMENKULLER! Altaylı'nın yazısına göre, Oğuz Tezmen'in yargılandığı dönemde henüz 20'li yaşlarının başında bulunan Emre Tezmen'in üzerine İngiltere ve Monako başta olmak üzere yurt dışında çok sayıda gayrimenkul kayıtlıydı. Bu taşınmazların baba Tezmen'in mal varlığında görünmediğini belirten Altaylı, Oğuz Tezmen'in söz konusu durum karşısında yaptığı savunmayı da gündeme taşıdı.

#6
Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

“OĞLUM 18 YAŞINDAN BÜYÜK, MAL VARLIĞINI BEN NE BİLEYİM?” Fatih Altaylı, Oğuz Tezmen'in oğlunun mal varlığına ilişkin sorular karşısında şu savunmayı yaptığını yazdı: “Oğlum 18 yaşından büyük, mal varlığını ben ne bileyim.” Altaylı, bu savunmanın ardından baba Tezmen'in yargılamadan kurtulduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: “Becerikli bürokrat buradan sıyırdı.” Ancak aktarılan yazı bölümünde, Oğuz Tezmen hakkındaki davanın hangi mahkeme kararıyla ve hangi hukuki gerekçeyle sonuçlandığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

“BABA SERBEST AMA OĞUL BUGÜN HAPİSTE” Altaylı, yazısının sonunda baba ile oğlun karşı karşıya kaldıkları hukuki süreçleri karşılaştırdı. Gazeteci, değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı: “Genetik devredeydi. Armut dibine düştü, oğul babaya çekti. Ama gel gör ki, Allah'ın da bir adaleti var. Baba serbest ama oğul bugün hapiste. Ve zannederim uzun süre de orada kalacak.” Altaylı'nın bu sözleri, baba Tezmen'in geçmişteki yargı süreci ile oğul Tezmen'in bugün karşı karşıya bulunduğu soruşturma arasındaki farklılığı yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

ALTAYLI'NIN ES GEÇTİĞİ AYRINTI: AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ SORUŞTURMA Fatih Altaylı, Oğuz Tezmen'in DYP dönemindeki bürokratik yükselişini ve geçmişteki yargılamasını ayrıntılarıyla anlatırken, Emre Tezmen'in AK Parti iktidarı döneminde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını siyasi dönemler açısından ayrıca değerlendirmedi. Baba Tezmen'in geçmişte yargılanıp serbest kaldığını, oğul Tezmen'in ise bugün cezaevinde bulunduğunu vurgulayan Altaylı'nın, bu farklılığın yaşandığı siyasi dönemlere aynı ölçüde değinmemesi dikkat çekti. Oysa baba ile oğlun farklı dönemlerde karşı karşıya kaldığı hukuki süreçler, yalnızca aile geçmişi bakımından değil, Türkiye'deki yargı uygulamalarının dönemler itibarıyla karşılaştırılması açısından da incelenmeye değer. Burada önemli olan, farklı yargı kararlarının yalnızca siyasi iktidarlara bağlanamayacağı gerçeğini de göz ardı etmeden, her iki dosyanın hukuki gerekçelerinin ortaya konulmasıdır.

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Foto - Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

AK PARTİ İKTİDARINDA TUTUKLANDI Emre Tezmen hakkında yürütülen soruşturmanın AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşmesi, Altaylı'nın baba-oğul karşılaştırmasında ayrıca ele alınabilecek bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Baba Tezmen'in geçmişteki yargılamasının sonucu ile oğul Tezmen'in bugün tutuklu bulunması arasında dikkat çekici bir farklılık olsa da bu durum tek başına iki dönemin adalet anlayışı hakkında kesin bir hüküm vermeye yeterli değil. Bununla birlikte, Altaylı'nın geçmişteki siyasi dönemi açıkça belirtirken günümüzde yürütülen soruşturmanın siyasi bağlamını aynı ayrıntıyla ele almaması, yazısının tartışmaya açık yönlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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