Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti
Gazeteci Fatih Altaylı, fon kriziyle gündeme gelen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen'in geçmişteki yolsuzluk yargılamasını kaleme aldı. Baba Tezmen'in DYP dönemindeki bürokratik geçmişini ve oğlunun üzerine kayıtlı yurt dışındaki gayrimenkulleri anlatan Altaylı, “Baba serbest ama oğul bugün hapiste” ifadelerini kullandı. Ancak iki farklı dönemde yaşanan hukuki süreçleri karşılaştırırken, oğul Tezmen hakkındaki soruşturmanın AK Parti iktidarı döneminde yürütülmesini siyasi açıdan değerlendirmedi.