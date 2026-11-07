Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti

“BABA SERBEST AMA OĞUL BUGÜN HAPİSTE” Altaylı, yazısının sonunda baba ile oğlun karşı karşıya kaldıkları hukuki süreçleri karşılaştırdı. Gazeteci, değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı: “Genetik devredeydi. Armut dibine düştü, oğul babaya çekti. Ama gel gör ki, Allah'ın da bir adaleti var. Baba serbest ama oğul bugün hapiste. Ve zannederim uzun süre de orada kalacak.” Altaylı'nın bu sözleri, baba Tezmen'in geçmişteki yargı süreci ile oğul Tezmen'in bugün karşı karşıya bulunduğu soruşturma arasındaki farklılığı yeniden gündeme taşıdı.