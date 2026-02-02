  • İSTANBUL
Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular
Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Kulllanışlı aparat olan ve dini kullanarak şu ana kadar en çok Müslümanları hedef alan DAEŞ'li teröristler bu kez Türk savaş uçağı Hürkuş'a saldırı düzenledi.

#1
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Nijer Devlet Başkanı Abdourrahmane Tiani, saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte havaalanı ve askeri üssü ziyaret etti.

#2
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Tiani, saldırıyı “paralı askerler” tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek ve bu kişilerin yıllardır Nijer’e karşı düşmanca tutumlarıyla bilinen bazı yabancı ülkeler tarafından desteklendiğini ileri sürdü.

#3
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Tiani, hedef gösterdiği isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara’yı sayarak sert ifadeler kullandı:

#4
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

“Bu paralı askerlerin sponsorlarına, özellikle Macron, Talon ve Ouattara’ya sesleniyoruz; onların havlamalarını yeterince dinledik, şimdi onlar da bizim kükrememizi dinleyecek.”

#5
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Öte yandan havalimanı Türk bir firma tarafından işletilirken saldırı anına ait görüntülerde, Nijer’e ait Türk yapımı HÜRKUŞ-C savaş uçağının hedef alındığı ve uçağa ateş açıldığı anlar ortaya çıktı.

#6
Foto - Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular

Din istismarcısı teröristlerin saldırı anında tekbir getirdiği anlar büyük tepki topladı. Hürkuş'un saldırı sonrası büyük hasar aldığı belirtiliyor.

