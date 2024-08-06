Tam 67 yıl önce terk edildi! İşte Muğla'nın hayalet köyü

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de sözü geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20'nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa ulaşmış olan köy, kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor. 67 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, havadan dronla görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girerek terk edilmiş alanları gezebiliyor.