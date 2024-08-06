2024-08-06 14:54:47 Tam 63 yıl önce tek teker söylenmiş! İşte Almanya’ya giden işçilere verilen nasihatler
Türkiye'den 1960'lı yıllarda Almanya'ya giden işçilere pasaport başvurusu sırasında verilen ve öğütlerden oluşan liste, görenleri maziye götürüyor. Türkiye'de ekonominin sıkıntılı bir süreçten geçtiği 1960'lı yıllarda Almanya'dan gelen işçi talebi ülkenin iktisadi açıdan rahatlaması, işsizliğin azaltılabilmesi ve döviz girdisinin arttırılabilmesi için bir fırsat olarak görülmüş, Almanya'ya işçi gönderilmesine karar verilmişti. 30 Ekim 1961'de Almanya ile işçi gönderilmesine dair bir protokol imzalanmış ve toplu işgücü göçü bu protokol çerçevesinde olmuştu.