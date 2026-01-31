  • İSTANBUL
Ekonomi
Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…
Seyfullah Maden

Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

Türkiye'nin 2026 doğal gaz ihtiyacı 58,5 milyar metreküp olarak ölçüldü. İşte detaylar...

#1
Foto - Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.

#2
Foto - Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

#4
Foto - Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

#5
Foto - Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz…

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

