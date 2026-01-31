Dünyaya açık açık ilan ettiler: “Operasyonel kabiliyetimizi Türk teknolojisiyle uçuracağız”

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Türkiye’ye gerçekleştirilen üst düzey ziyaretin ardından operasyonel kapasitelerinde devrim niteliğinde bir dönemin başladığını duyurdu. Terör ve silahlı çetelerle mücadelede Türk savunma sanayii ürünlerinin kritik rol oynayacağını belirten Nijeryalı yetkililer, mevcut tedariklerin optimize edilmesi için Ankara ile el sıkıştı. İstihbarat, hassas hedefleme ve yakın hava desteği kabiliyetlerini Türk teknolojisiyle güçlendirmeyi hedefleyen Nijerya, bu ortaklığı "stratejik bir ivme" olarak tanımlıyor.