Tam 50 yıl önce merakla başladı mesleği oldu!

Ancak biz küçük imalatçılarız öyle büyük sermayemiz olmadığı gibi teknelerde deniz kıyısında yapılır. Bizim geleneğimiz ve gördüğümüz bu. Her yıl kıyı balıkçıları küçük teknelerinin bakım onarımını yapmak zorunda. Bu kişi bir çekiciyle kayığını sanayiye getirecek onarıldıktan sonra tekrar deniz kıyısına getirecek bu hem olacak iş değil hem de ekonomik olarak bir bedeli var. Oysa bize barınaklardaki yerimizi ruhsatlandırıp, vergi levhamızı verseler hem vergimizi veririz hem de tersane gibi buralarda imalathanemizi işletiriz. Resmi bir işletme olduğumuz için de meslek liselerinden veya eli yatkın olanlardan çırak yetiştirme imkanımız olur. Bu bizim için aşılması gereken ciddi bir sorundur. Bu konuda yetkililerden yasal düzenleme bekliyoruz. Yoksa bizim gibi ustalar yasal düzenleme mağduru olarak yok olacaktır” ifadelerini kullandı.