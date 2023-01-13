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Yaşam
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Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

2023-01-13 14:47:32
Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

2017 yılında bir binanın temel kazısı yapılırken bulunan 5 asırlık kanal, sergilenmeye başladı.

#1
Foto - Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

Tokat’ta bir kamu kurumunun temel kazısında ortaya çıkan Bakır Kalhanesine ait su tahliye kanalı için inşaat projesi revize edilerek tarihi yapı korumaya alındı. Mahmutpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası temel kazısı sırasında Osmanlı Dönemi'nde bakır işleme tesisi olarak kullanılan Bakı Kalhanesi su tahliye kanallı ortaya çıktı.

#2
Foto - Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

İnşaat çalışmaları durdurularak proje revize edildi. Binanın orta kısmına kalan su kanalı korumaya alındı. Üzeri cam tavanla kaplanan tarihi su kanalının gezilebilmesi için yan taraflarından yürüyüş yolu oluşturuldu. Binanın alt kısmında yer alan yapı görüntüsü ile dikkat çekmeye başladı. Bir süre önce faaliyete giren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası farklı bir hüviyete büründü.

#3
Foto - Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir, yaklaşık 500 yıllık olan tarihi yapının tescillendiğini söyledi. Su tahliye kanalının korunacak şekilde projenin revize edilerek bina yapıldığını belirten Özdemir, “Kalhane bakır işletmeciliğinin yapıldığı bir yer. Osmanlı'mızın en büyük eserlerinden birisi. O dönemden kalan bu tarihi yapı tescillendi. Bizlerde bakanlık olarak burayı koruma altına almak suretiyle böyle bir yapı içerisine alındı” dedi.

#4
Foto - Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

Tarihi yapıyı görüp merak edenlerin olduğunu ifade eden Özdemir, “Buraya gelen herkes ecdadın bu eserini görebiliyor. Bugüne kadar toprak altında kalan bir yapı olduğu için görsellik kazandırılmamış.

#5
Foto - Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

Ama kanalın içine bakıldığı zaman iç kısımda güzel bir estetik var. Burasının Osmanlı’nın sanayi eseri olarak 5 büyük eserinden birisi olduğu söyleniyor” diye konuştu.

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