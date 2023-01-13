Tam 5 asırlık kanal! Gören bir kez daha dönüp bakıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir, yaklaşık 500 yıllık olan tarihi yapının tescillendiğini söyledi. Su tahliye kanalının korunacak şekilde projenin revize edilerek bina yapıldığını belirten Özdemir, “Kalhane bakır işletmeciliğinin yapıldığı bir yer. Osmanlı'mızın en büyük eserlerinden birisi. O dönemden kalan bu tarihi yapı tescillendi. Bizlerde bakanlık olarak burayı koruma altına almak suretiyle böyle bir yapı içerisine alındı” dedi.