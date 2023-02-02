Tam 48 derece! Burada kar yağar yağmaz eriyor

Bölgenin jeolojik ve jeomorfolojik yapısının öne çıktığı ve adeta bir açık hava jeoloji müzesini andırdığı Altınkale Travertenleri 21 bin metre kare alandan oluşuyor. Çok sayıda bungalov ev, termal otel ve tesisin bulunduğu Sıcak Çermik'teki Altınkale, Denizli ilinde bulunan Pamukkale Travertenlerine benzerliği ile de dikkat çekiyor. Bölgedeki termal su başta romatizma olmak üzere sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, adale ağrıları, kadın hastalıkları gibi pek çok hastalığa şifa dağıtıyor. Yaz aylarında geleneksel çadır kültürünün de yaşatıldığı Sıcak Çermik'te Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de bulunuyor.