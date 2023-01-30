Tam 460 yıldır ayakta! Bir zamanlar herkese şifa dağıtıyordu

Ağacın yaklaşık 460 senedir varlığını koruduğunu söyleyen Tarihçi-Yazar Recep Kankal, "Bölgemizde birkaç tane bu şekilde ağaç var ama sakız ağacı cinsi olarak tek ağaç bu. Balyanoz plajının oralarda da 1980'ler, 1990'lar civarında bir tane sakız ağacı vardı ama günümüze gelmedi. Şu an bulunduğumuz yerdeki 460 senelik bu ağaç ise Eskihisar yerleşkesinde. Şu an Yalova'ya, karşıya geçen eski limanın olduğu yerdeyiz. Gebzelilerin eskiden mesire alanı olarak kullandığı bu yerdeki ağaç eskiden beri varlığını koruyor. 4 buçuk asırdır Gebze'de ayakta duruyor ve şehrimize değer katıyor. Tarihi bir değeri var. Eskihisar tarihi bir mahalle. Buradaki kalesiyle birlikte bu ağaç da mahallemize değer katıyor. Aynı zamanda 1986 yılında Adile Naşit'in de yer aldığı 'İki Milyarlık Bilet' filmi de bu ağacın etrafında çekildi" dedi.