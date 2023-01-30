Tam 460 yıldır ayakta! Bir zamanlar herkese şifa dağıtıyordu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sakız ağacı, İzmit Körfezi'nin dibinde 4 buçuk asırdır ayakta duruyor. Şifalı ve uzun ömürlü olduğu bilinen, geçmiş dönemlerde reçinesi hastalıkların tedavisinde ve tatlılarda kullanılan sakız ağacı, tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Eskihisar Sahili'nde bulunan sakız ağacı, 4 buçuk asırdır ayakta duruyor. Diğer anıt ağaçların aksine bölgede sakız ağacı cinsinde tek ağaç bulunuyor. Heybeti ve yaşıyla Eskihisar'ın tarihi yapısına değer katan sakız ağacı, ihtişamlı görüntüsüyle adeta zamana meydan okuyor. Tarihi kaynaklarda, geçmişte bölge halkının ağacın reçinesinden tatlı yaptığı ve ilaç olarak kullandıkları yer alıyor.