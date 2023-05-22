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Yaşam
10
Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

2023-05-22 10:41:03
Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Malatya’da depremde 200 milyon TL değerindeki 245 araç hurdaya döndü.

#1
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da bin 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapıda hasar gördü. Kent merkeziyle birlikte Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde çok sayıda araçta enkaz altında kalarak hurdaya döndü.

#2
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Kent genelinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde enkaz altında çıkarılarak Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde ki bir oto parkta muhafaza altına alınan 245 araçtan 153’ü sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan 92 araç ise sahiplerine teslim edileceği günü bekliyor.

#3
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olarak değerlendirilen araçların milli servet olduğunu belirten oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, “ 6 Şubat depremlerinden sonra bir çok müşterimiz ile vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı.

#4
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Müşterilerimize ait enkaz altında kalan bazı araçların ekspertiz işlemleri için bugün buraya geldik. Bir çok aracın ekspertiz işlemleri yapılamayacak kadar kötü olduğunu gördük.

#5
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Depremlerde kayıp ettiğimiz vatandaşlarımıza üzülürken, bunun yanı sıra da mal kayıplarına neden olan depremlerin çoğu vatandaşımızı ve müşterilerimizi zor durumda bıraktığını gördük.

#6
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

Devletimiz sağ olsun yine yanımızdaydı depremlerde etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya çalıştı. Çalışmalar hala devam ediyor inşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.

#7
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

#8
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

#9
Foto - Tam 200 milyon TL değerinde! Depremden sonra araç mezarlığı oluştu

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