Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü

"Bunlara dikkat etmek telefonların ömrünü 3 yıldan 6 yıla kadar uzatabilir" Telefon şarj edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Hıdır Yıldız, "Doğru şarj aletini seçmeye özen göstermeliyiz. Şarj cihazları genel olarak 5 volt ile çalışır ve telefonlarda ona göre uyumludur. Ancak bilinmeyen markalardan alacağınız cihazların volt değerinin yanlış olması durumunda telefonunuzu bozmaya kadar götürebilecek sıkıntılar yaşatabilir. Bir diğer sıkıntı ise mobil cihazlar akşamdan sabaha kadar prize takılı bir şekilde durmalarıdır. Uzun süre tam şarjda durması batarya ömrünü azaltabilir. Yanı sıra gece saatlerinde elektrik şebekelerinde yapılan bakımlarda elektrikler gidip gelebiliyor ve bundan dolayı da telefonlar zarar görebiliyor. Ek olarak bataryalarda lityum teknolojisi kullanması sayesinde şarja takıp çıkarmak zarar vermez. Kısacası şarja takılı halde kullanmamak, sabaha kadar şarjda bırakmamak, doğru şarj cihazlarını kullanmak çok önemli. Bunlara dikkat etmek telefonların ömrünü 3 yıldan 6 yıla kadar uzatabilir" diye konuştu.