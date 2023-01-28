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Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü

2023-01-28 11:49:14
Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü

Eskişehir’de telefon tamircisi Hıdır Yıldız, telefonlarda yaşanan ve yüksek maliyetler çıkarabilen batarya sıkıntılarına nelerin sebep olduğu hakkında konuştu. Telefon bakımı ve tamiri yapan Hıdır Yıldız, dükkanına gelen müşterilerin en çok şikâyet yaşadığı konunun batarya sıkıntıları olduğunu söyledi. Genel telefon kullanımındaki hatalardan bahseden Yıldız, mobil cihazların şarjda iken kullanılmasının batarya ömrünü büyük ölçüde azalttığını belirtti. Konuyla alakalı Yıldız, "Bir insan nasıl yemek yerken çalışamaz ise telefonun da şarja takılı haldeyken kullanılmaması gerekiyor. Bu durumda cihazda ters gerilim yaşanabilir ve bataryayı yakabilir" dedi.

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Foto - Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü

"Bunlara dikkat etmek telefonların ömrünü 3 yıldan 6 yıla kadar uzatabilir" Telefon şarj edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Hıdır Yıldız, "Doğru şarj aletini seçmeye özen göstermeliyiz. Şarj cihazları genel olarak 5 volt ile çalışır ve telefonlarda ona göre uyumludur. Ancak bilinmeyen markalardan alacağınız cihazların volt değerinin yanlış olması durumunda telefonunuzu bozmaya kadar götürebilecek sıkıntılar yaşatabilir. Bir diğer sıkıntı ise mobil cihazlar akşamdan sabaha kadar prize takılı bir şekilde durmalarıdır. Uzun süre tam şarjda durması batarya ömrünü azaltabilir. Yanı sıra gece saatlerinde elektrik şebekelerinde yapılan bakımlarda elektrikler gidip gelebiliyor ve bundan dolayı da telefonlar zarar görebiliyor. Ek olarak bataryalarda lityum teknolojisi kullanması sayesinde şarja takıp çıkarmak zarar vermez. Kısacası şarja takılı halde kullanmamak, sabaha kadar şarjda bırakmamak, doğru şarj cihazlarını kullanmak çok önemli. Bunlara dikkat etmek telefonların ömrünü 3 yıldan 6 yıla kadar uzatabilir" diye konuştu.

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Foto - Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü

"Batarya değişiminin garanti içerisinde sayılması gerektiğini düşünüyorum" Günümüzde popüler telefon markalarının yaptığı güncellemelerin mobil cihazların ömrünü kısalttığını iddia eden Hıdır Yıldız, "Yeni telefonlar çok kısa sürede servis uyarısı veriyor. Bazı markalar yaptığı yeni güncellemeler ile bataryaların kolayca tükenmesini sağlıyor. Yeni telefonlarda yüzde 74’ten sonra batarya değişmesi gerektiğine dair uyarı geliyor. Ancak elimizde olan eski bataryaları taktığımızda hala yüzde 85 civarlarında olduklarını görüyorum. Müşteri bu durum için servise gittiğinde kullanıcı hatası olarak görülüp, yeni batarya için ücret isteniyor. Batarya değişiminin garanti içerisinde sayılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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