2023-01-28 11:49:14 Tam 2 kat arttırıyor Telefon ömrünü uzatmanın formülü
Eskişehir’de telefon tamircisi Hıdır Yıldız, telefonlarda yaşanan ve yüksek maliyetler çıkarabilen batarya sıkıntılarına nelerin sebep olduğu hakkında konuştu. Telefon bakımı ve tamiri yapan Hıdır Yıldız, dükkanına gelen müşterilerin en çok şikâyet yaşadığı konunun batarya sıkıntıları olduğunu söyledi. Genel telefon kullanımındaki hatalardan bahseden Yıldız, mobil cihazların şarjda iken kullanılmasının batarya ömrünü büyük ölçüde azalttığını belirtti. Konuyla alakalı Yıldız, "Bir insan nasıl yemek yerken çalışamaz ise telefonun da şarja takılı haldeyken kullanılmaması gerekiyor. Bu durumda cihazda ters gerilim yaşanabilir ve bataryayı yakabilir" dedi.