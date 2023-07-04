  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

2023-07-04 17:42:54
Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

154 yıl önce Fransa'da yapılan ardından Türkiye'ye getirilen saat adeta zamana meydan okuyor.

#1
Foto - Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da saatçilik yapan Hakan Şunda'nın iş yerinde sergilediği duvar saati 154 yıldır hiç durmadan çalışıyor.

#2
Foto - Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

Fransız el yapımı duvar saatine gözü gibi baktığını belirten Şunda; saatin 15 dakika aralıklarla gongunun çaldığını söyledi.

#3
Foto - Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

Hakan Şunda, 154 yıllık Fransız yapımı duvar saatini 2 yıl önce Bursalı bir iş adamından aldığını ifade ederek, “1978'den beri dükkanımızda saat ve antika ürünler satıyoruz, tamir ediyoruz. Bu saatimizde özel bir saattir. Bursalı iş adamından aldık” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

Saatin tamamen el yapımı olduğuna dikkat çeken Şunda “Saatin geçmişi ortalama 150 yıllıktır. Tamamen el yapımı olan bu saat, Fransa'da yapılmıştır. Çeyrek geçe, çeyrek kala, buçuk ve saat başlarında çalmaktadır. Saatte 4 defa çalmaktadır. 2022 yılından itibaren saat bizim bünyemiz altında. Benden önce 40 yıl Bursalı bir iş adamında kaldı. Bizler bu saati elden geçirip burada sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten ayrılmıştı! Kübra Par'ın yeni kanalı belli oldu
Medya

Habertürk'ten ayrılmıştı! Kübra Par'ın yeni kanalı belli oldu

Habertürk'te ayrılık silsilesi devam ederken kuruma son veda eden isim Kübra Par oldu.
Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!
Yaşam

Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde son dakika önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yarın saat öğlen 12.00'ye dikkat çeki..
Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Muharrem İnce'den flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, deprem bölgelerini ziyaret ederek sahalara inmeye hazırlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnc..
Ahmet Bolat’tan ilk yorum: Türk Hava Yolları havacılıkta rekorları getirdi! Ortaya çıkan tablo
Ekonomi

Ahmet Bolat’tan ilk yorum: Türk Hava Yolları havacılıkta rekorları getirdi! Ortaya çıkan tablo

Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün planlanan yolcu ve uçuş sayısı ile yeni bir rekora daha imza atıyor. Ahmet Bolat mesajında üstüne basa bas..
Yeni kriz başlıyor! Çin'den dünyayı şoke eden karar
Ekonomi

Yeni kriz başlıyor! Çin'den dünyayı şoke eden karar

Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle ..
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberdeydi! Ve o isim müjdeyi verdi
Medya

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberdeydi! Ve o isim müjdeyi verdi

Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin geliri artacak. Memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili ik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23