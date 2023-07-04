Tam 154 yıldır durmadan çalışıyor

Saatin tamamen el yapımı olduğuna dikkat çeken Şunda “Saatin geçmişi ortalama 150 yıllıktır. Tamamen el yapımı olan bu saat, Fransa'da yapılmıştır. Çeyrek geçe, çeyrek kala, buçuk ve saat başlarında çalmaktadır. Saatte 4 defa çalmaktadır. 2022 yılından itibaren saat bizim bünyemiz altında. Benden önce 40 yıl Bursalı bir iş adamında kaldı. Bizler bu saati elden geçirip burada sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.