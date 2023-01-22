Tam 14 yıldır! Sakin şehrin çayları Ayşe Teyze'den

Son yıllarda müşteri sayısında azalmaların olduğunu belirten Yavuz, "Müşterilerimden de memnunum fakat eskisi kadar müşteri yok. Bu iş yorucu fakat ben yorulsam da severek yapıyorum. Herkes bizi tanıdı, çayımız da güzel oluyor. Parasına bakmıyorlar. İyi çay olduktan sonra biz de elimizden geldiği kadar daha güzelini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Yavuz, "Çalışmadan ekmek yok. Ekmeği dahi yemeye başladığımız zaman çiğnemeden yutulmuyor. Herkesin çalışması lazım. Ben 65 yaşındayım hala çalışıyorum ve huzurluyum, rahatım" şeklinde konuştu. Ayşe Yavuz'un oğlu Veysel Yavuz ise, "Annemle birlikte çalışıyoruz. Esnaf bize seviyor. Ellerinden geldiği kadar çay içmeye çalışıyorlar. Çay, kahve çeşitlerimiz var. Birbirimizi destekliyoruz, yaşamımızı bu şekilde devam ettiriyoruz ve ettireceğiz" dedi.