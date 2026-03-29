Tam 130 milyon euro yatırımla 3 bin 500 kişiyi istihdam edecekler! Sessiz sedasız düğmeye basıldı, yeni bir savunma devi doğuyor

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanyol Indra ve Güney Koreli Hanwha Aerospace, dünyanın en etkili obüs sistemlerinden biri olan K9 Thunder platformu üzerinden stratejik bir üretim ortaklığı başlattı. 130 milyon euroluk yatırımla İspanya’da kurulacak dev tesislerde, yüksek otomasyonlu ve uzun menzilli yeni nesil zırhlı araçlar tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Bu ortaklık sayesinde İspanya, Avrupa'nın zırhlı kara platformu üretebilen sayılı güçlerinden biri haline gelerek küresel pazarda yeni bir ticari oyuncu olarak boy gösterecek.

#1
İspanya’nın savunma devi Indra Group ve Güney Koreli Hanwha Aerospace, İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanacak kundağı motorlu obüs sistemlerinin geliştirilmesi için bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

#2
Indra’nın açıklamasına göre bu anlaşma, İspanya’ya gelişmiş paletli kara platformlarının tasarımı ve üretimi konusunda tam otonomi ve teknolojik egemenlik sağlamayı hedefliyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Madrid’deki Indra genel merkezinde imzalanan bu anlaşma, İspanya’yı kendi zırhlı platformlarını tasarlayıp üretebilen sayılı Avrupa güçleri arasına yerleştirecek. Proje kapsamında Gijón’daki Indra tesislerine 130 milyon euroluk yatırım yapılacak ve 500’ü doğrudan olmak üzere toplamda 3.500’den fazla yeni istihdam oluşturulacak.”

#3
İspanya için tasarlanacak çözüm; 128 adet paletli obüs aracı, 120 adet mühimmat ikmal aracı, 11 adet komuta kontrol aracı ve 21 adet kurtarma aracından oluşacak. Proje, K9 Thunder platformu üzerine inşa edilecek olsa da, araçların gövdeleri tamamen İspanya’da Indra tarafından üretilecek ve tasarım otoritesi Indra’da olacak.

#4
Indra, araçları kendi geliştirdiği kritik alt sistemlerle donatacak: Görev Sistemi: Araç operasyonlarını yöneten ana beyin. 360° Görüş Sistemi: Gelişmiş durumsal farkındalık sağlayan optik ağ. Savaş Alanı Yönetim Sistemi (BMS): Diğer platformlarla gerçek zamanlı koordinasyon. Komuta Kontrol ve Haberleşme: Tamamen yerli tasarım haberleşme ve KBRN koruma sistemleri.

#5
Hanwha Aerospace CEO’su Jaeil Son, dünyanın en güvenilir KMO platformu olarak nitelendirdiği K9’un tecrübesini Indra’nın endüstriyel gücüyle birleştirmekten gurur duyduklarını belirtti. Son’a göre geliştirilen yeni platformlar; yüksek otomasyon seviyesi, uzun menzilli atış hızı, yüksek hassasiyet ve azaltılmış mürettebat ihtiyacı ile dikkat çekecek.

#6
Norveç, Polonya, Finlandiya, Romanya ve Estonya gibi NATO ülkelerinin de tercih ettiği bu platform, İspanya’nın sadece kendi ordusunu donatmasını değil, aynı zamanda uluslararası pazarda güçlü bir ticari oyuncu haline gelmesini sağlayacak. Indra CEO’su José Vicente de los Mozos, bu ortaklığın İspanyol endüstrisini en üst seviyeye taşıyacağını ve büyük Avrupa savunma programlarında liderlik etme hedeflerini pekiştireceğini vurguladı.

#7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23