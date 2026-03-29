Tam 130 milyon euro yatırımla 3 bin 500 kişiyi istihdam edecekler! Sessiz sedasız düğmeye basıldı, yeni bir savunma devi doğuyor
İspanyol Indra ve Güney Koreli Hanwha Aerospace, dünyanın en etkili obüs sistemlerinden biri olan K9 Thunder platformu üzerinden stratejik bir üretim ortaklığı başlattı. 130 milyon euroluk yatırımla İspanya’da kurulacak dev tesislerde, yüksek otomasyonlu ve uzun menzilli yeni nesil zırhlı araçlar tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Bu ortaklık sayesinde İspanya, Avrupa'nın zırhlı kara platformu üretebilen sayılı güçlerinden biri haline gelerek küresel pazarda yeni bir ticari oyuncu olarak boy gösterecek.