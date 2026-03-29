Katılımevim’den hiç beklenmedik karar: Devredeceklerini duyurdular
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), yatırımcıların haftalardır kilitlendiği “banka iştiraki” gelişmesinde beklenmedik bir viraja girdi.
4 Mart’ta İktisat Katılım Bankası’nın faaliyet izni aldığını duyurarak borsada sert bir ralli başlatan şirket, 26 Mart gecesi bankadaki paylarının tamamını grup içi bir işlemle devredeceğini açıkladı.
KAP’a yapılan bildirime göre, İktisat Katılım Bankası AŞ’nin mülkiyeti, Karar Bağımsız Denetim tarafından hazırlanan ve banka değerini 12,4 milyar TL olarak belirleyen rapor esas alınarak Pusula Finans Holding AŞ’ye geçecek.
Şirket, bu operasyonla likiditeyi güçlendirmeyi ve net nakit pozisyonunu artırmayı hedeflediğini belirtti.
