Şok üstüne şok! Küresel gübre piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntısı...

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlardaki aksamalar, küresel gübre arz zincirinde teknik ve lojistik değişimlere yol açıyor. Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle tırmanan jeopolitik gerilim, dünyanın en stratejik enerji ve ticaret geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen sevkiyata kapanmasına yol açtı. Bu durum, küresel tarım sektörünün en kritik üretim girdisi olan gübre arzını ciddi şekilde kısıtladı.