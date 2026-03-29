Sürpriz gelişme: Hyeon-gyu Oh kararı verildi: Satılıyor mu?
Gelişiyle Beşiktaşlı tribünleri dirilten Oh için karar çıktı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'a ciddi bir ilgi var. Yönetim ise oyuncuyla ilgili kararını verdi.
Beşiktaş, devre arasında Genk Kulübü'ne 14 milyon euro ödeyerek Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna katmıştı. Güney Koreli forvetle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. 24 yaşındaki futbolcu, kısa süre içinde Siyah-Beyazlı tribünlerin sevgilisi haline geldi.
1.87 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. 4 gol ve 2 asist üretti. Hyeon-gyu Oh'u şimdiden bazı Avrupa ekiplerinin listesine eklediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi, kısa vadede onu göndermeyi düşünmüyor. Hatta yeni sezon için ikinci bir forvet de bakılıyor.
Siyah-Beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'u şu anda Orkun Kökçü gibi "dokunulamaz" konumunda görüyor. Zaten Güney Koreli futbolcunun uzun süreli bir mukavelesi var. Kartal'ın önümüzdeki sezon sahaya sık sık çift forvetle çıkması bekleniyor. Ayrıca Oh'la birlikte Beşiktaş'ın Uzak Doğu'daki popülerliği de arttı.
