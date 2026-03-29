Sürpriz gelişme: Hyeon-gyu Oh kararı verildi: Satılıyor mu?

1.87 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. 4 gol ve 2 asist üretti. Hyeon-gyu Oh'u şimdiden bazı Avrupa ekiplerinin listesine eklediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi, kısa vadede onu göndermeyi düşünmüyor. Hatta yeni sezon için ikinci bir forvet de bakılıyor.