Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Uzman isimden kanser hastalığına ek tedavi yöntemleri üzerine çarpıcı bilgiler geldi.

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Kolorektal/kalın bağırsak kanseri, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Birçok kanser türünde olduğu gibi, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemek, ideal kiloda kalmak ve işlenmiş gıda tüketiminden kaçınmak, kalın bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı‘na göre; dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor. 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı kanser istatistiklerine göre; 2020 yılında Türkiye'de en sık görülen ilk 5 kanser türünden biri kolorektal / kalın bağırsak kanseri. Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hande Güngör, kalın bağırsak kanserine karşı alınabilecek tedbirleri şöyle anlattı:

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

"Aşırı kilolu veya obez olmak, fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketmek, alkol-sigara kullanmak ve fiziksel olarak aktif olmamak kolorektal kansere yakalanma riskini artırabilen faktörlerdendir. Sağlıklı kiloda kalmak ve bunu sürdürmek, farklı renklerde taze sebze-meyve ağırlıklı beslenmek, posa içeriğinden zengin besin tüketimini artırmak önemlidir. Rafine şeker ve yüksek karbonhidrat içeren besin tüketimini sınırlamak, sigara-alkol tüketiminin bırakılması gerekir. Soğan-sarımsakta bulunan ve suda çözülebilen polisakkaritlerden ‘inülin’in prebiyotik etkisi, sağlıklı kolonosit hücrelerinin büyümesini destekler ve metastazın azalmasına katkı sağlar."

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Kahve tüketimi erkeklerde riski azaltırken, kadınlarda artırıyor

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Çay ve kahvede bulunan biyoaktif bileşenlerden polifenollerin kolorektal kansere karşı koruyucu olduğunu ifade eden Dyt. Hande Güngör, şu bilgileri verdi:

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

"Yapılan çalışmalarda, kahve tüketiminin erkeklerde kolon kanseri riskini azalttığı, kadınlarda ise rektal kanser riskini arttırdığı belirlenmiştir. Antioksidan, antiinflamatuar ve antikarsinojenik etkisi olan zerdeçalın kimyasal bileşeni kurkumin, kolorektal kanserden koruyucu ve iyileştirici etkiye sahiptir.

Foto - Uzman isim bu kullanımı tavsiye ediyor! Herkes bu kez bu yöntemi denemeli!

Kurubaklagiller, kuruyemişler, taze sebze ve meyveler posa açısından zengindir. Çözünür posa, antitümör etkisiyle, çözünmez posa ise kanserojen bileşenlerin emilimini önemli ölçüde azaltarak kolon kanseri gelişme riskini azaltmaktadır. Grubunun en yüksek posa içeren besinleri olan barbunya, badem ve bezelye başta olmak üzere, diyet lifi içeren tüm besinlerin tüketimi artırılmalıdır. 1-31 Mart Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı'nda kolon sağlığını korumaya yardımcı olan besin tüketimini artırarak bağırsak sağlığı güçlendirilebilir."

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"
Gündem

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşın..
Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’
Gündem

Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım için dün yapılması planlanan eylem ..
Milletin vergisiyle metres hayatı
Gündem

Milletin vergisiyle metres hayatı

Otel odasında 21 yaşındaki kızla basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, gayrimeşru ilişki yaşadığı kadınlara milletin parasıyla m..
Yerli silah çalışmaları yapılan üniversite bombalandı!
Dünya

Yerli silah çalışmaları yapılan üniversite bombalandı!

İran’ın başkenti Tahran’da cumartesi sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarında, ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından İran Bilim ve Tekn..
‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti
Gündem

‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti

Terör örgütü FETÖ, belediye başkanların otel odalarında basılan kirli ittifak ortağı CHP'den umudunu kesti.
