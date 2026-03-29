Galatasaray’dan yerli atağı! 2 milli yıldız için düğmeye basıldı
Gelecek sezon yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldız isimlerini radarına aldığı öne sürüldü. İşte flaş hamlenin detayları...
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğun hesaplarını yapan Galataaray'da gelecek sezonun kadrosu da dizayn edilmeye başlandı.
2 MİLLİ YILDIZA KANCA Okan Buruk yönetimindeki Aslan, yerli rotasyonunu genişletmek adına 2 milli yıldızı gözüne dikti. (Fanatik) Buna göre Cimbom'un, Roma forması giyen Zeki Çelik'i renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Serie A deviyle Haziran ayında konratı bitecek olan deneyimli yıldız, henüz geleceği için kararını vermedi.
Adı sık sık Dünya devleriyle anılan 29 yaşındaki futbolcunun serbest statüye düşecek olması takımların iştahını da kabartıyor.
ELİNİ ÇABUK TUTACAK Galatasaray'ın talibi çok olan Zeki Çelik'i bedelsiz olarak transfer etmek için elini çabuk tutacağı ve görüşmelere şimdiden başlayacağı vurgulandı.
Bu sezon Roma ile istikrarlı bir grafik çizen tecrübeli sağ bek, 37 maçta 1 gol atıp 4 asist kaydetti.
Zeki Çelik'in A Milli Futbol Takımı ile de 58 maçta 3 golü bulunuyor.
DENİZ GÜL TAKİPTE Galatasaray'ın yerli alternatifi olarak belirlediği bir diğer ismin ise Porto forması giyen Deniz Gül olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan genç golcünün, kulübüyle 2029 yılına kadar kontratının olması işleri zorlaştırıyor.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ 1.90 boyundaki santrfor, bu sezon Porto formasıyla 34 maçta 4 gol 1 asist yaparken, A Milli Takım ile 5 müsabakada 1 kez fileleri sarstı.
Deniz Gül'ün Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
