  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'dan yerli atağı! 2 milli yıldız için düğmeye basıldı
Spor
12
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Gelecek sezon yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldız isimlerini radarına aldığı öne sürüldü. İşte flaş hamlenin detayları...

#1
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğun hesaplarını yapan Galataaray'da gelecek sezonun kadrosu da dizayn edilmeye başlandı.

#2
2 MİLLİ YILDIZA KANCA Okan Buruk yönetimindeki Aslan, yerli rotasyonunu genişletmek adına 2 milli yıldızı gözüne dikti. (Fanatik) Buna göre Cimbom'un, Roma forması giyen Zeki Çelik'i renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

#3
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Serie A deviyle Haziran ayında konratı bitecek olan deneyimli yıldız, henüz geleceği için kararını vermedi.

#4
Adı sık sık Dünya devleriyle anılan 29 yaşındaki futbolcunun serbest statüye düşecek olması takımların iştahını da kabartıyor.

#5
ELİNİ ÇABUK TUTACAK Galatasaray'ın talibi çok olan Zeki Çelik'i bedelsiz olarak transfer etmek için elini çabuk tutacağı ve görüşmelere şimdiden başlayacağı vurgulandı.

#6
Bu sezon Roma ile istikrarlı bir grafik çizen tecrübeli sağ bek, 37 maçta 1 gol atıp 4 asist kaydetti.

#7
Zeki Çelik'in A Milli Futbol Takımı ile de 58 maçta 3 golü bulunuyor.

#8
DENİZ GÜL TAKİPTE Galatasaray'ın yerli alternatifi olarak belirlediği bir diğer ismin ise Porto forması giyen Deniz Gül olduğu ortaya çıktı.

#9
Geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan genç golcünün, kulübüyle 2029 yılına kadar kontratının olması işleri zorlaştırıyor.

#10
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ 1.90 boyundaki santrfor, bu sezon Porto formasıyla 34 maçta 4 gol 1 asist yaparken, A Milli Takım ile 5 müsabakada 1 kez fileleri sarstı.

#11
Deniz Gül'ün Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23