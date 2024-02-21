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Aktüel
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Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

2024-02-21 19:23:20
Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

Adana'da yapılan operasyonda sunta içine zulalanmış 100 kilo esrar ele geçirildi.

#1
Foto - Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

Adana’da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#2
Foto - Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı İncilik Park Alanındaki uygulamada durdurdu.

#3
Foto - Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

Narkotik dedektör köpeği “Hulk” araçta yaptığı aramada tırda yüklü olan suntalara tepki verdi. Polis ekipleri suntaların içeresini açtığında zulalanmış halde 175 pakette 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

#4
Foto - Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu

Olayla ilgili tır sürücüsü İlyas B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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