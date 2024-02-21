2024-02-21 19:23:20 Tam 100 kilo! Bakın sunta içinde ne bulundu
Adana'da yapılan operasyonda sunta içine zulalanmış 100 kilo esrar ele geçirildi.
Adana'da yapılan operasyonda sunta içine zulalanmış 100 kilo esrar ele geçirildi.
Adana’da narkotik polisleri şüphelendikleri tırda sunta içerisine zulalanmış halde 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı İncilik Park Alanındaki uygulamada durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği “Hulk” araçta yaptığı aramada tırda yüklü olan suntalara tepki verdi. Polis ekipleri suntaların içeresini açtığında zulalanmış halde 175 pakette 100 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili tır sürücüsü İlyas B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23