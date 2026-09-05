Bize 5 asırdır yanlış dünya haritasını gösterdiler! Şimdi değişiyor

YENİ HARİTADA AFRİKA GERÇEK BOYUTUNA YAKLAŞIYOR 2018'de geliştirilen Equal Earth projeksiyonu ise ülkelerin ve kıtaların yüzölçümlerini doğru orantıda göstermeyi amaçlıyor. Bu yöntemde Afrika, Mercator haritasında alıştığımız görüntüden çok daha büyük ve gerçek yüzölçümüne uygun biçimde karşımıza çıkıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Küre biçimindeki Dünya'yı düz bir yüzeye aktaran hiçbir harita her özelliği aynı anda kusursuz biçimde koruyamaz. Equal Earth'ün avantajı, özellikle yüzölçümlerini karşılaştırırken alan oranlarını koruması. Dolayısıyla mesele, Mercator'un matematiksel olarak “yanlış” olması değil; belirli bir denizcilik amacı için tasarlanmış projeksiyonun, kıtaların gerçek büyüklüklerini gösteriyormuş gibi kullanılmasının yanıltıcı olması. Beş asır sonra başlayan değişim, sadece yeni bir dünya haritası tartışması değil; insanlığın dünyaya hangi ölçülerle baktığının da sorgulanması anlamına geliyor.