Bize 5 asırdır yanlış dünya haritasını gösterdiler! Şimdi değişiyor
Dünyanın en yaygın harita tasarımlarından Mercator projeksiyonunun kıtaların gerçek yüzölçümlerini ciddi biçimde çarpıtması yeniden tartışma konusu oldu. Afrika ülkelerinin öncülüğündeki girişimle BM Genel Kurulu, alanları gerçeğe daha yakın oranlarda gösteren Equal Earth projeksiyonunun kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Afrika'nın Grönland'dan yaklaşık 14 kat büyük olmasına rağmen klasik haritalarda neredeyse aynı büyüklükte algılanması, beş asırlık harita düzenine yönelik eleştirilerin en çarpıcı örneklerinden biri.