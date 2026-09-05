Enerjide dışa bağımlılığa son darbe: Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye kendi nükleer araştırmalarına resmen başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde dev bir eşiğin atlandığını duyurdu. Uzun bir aradan sonra yeniden lisanslanan Küçükçekmece'deki TR-2 Araştırma Reaktörü'nde çok yakında malzeme testleri ve nükleer araştırmaların yapılacağı açıklandı. Bu kritik gelişmeyle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda teorik çalışmalarını laboratuvarlara taşıyarak tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor.