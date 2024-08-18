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Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

2024-08-18 21:26:21
Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarken sürpriz ayrılıklar da yaşadı. Bu sırada Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını beklerken bir başka sürpriz ayrılık daha yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçını Adana Demirspor'a karşı oynayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

#2
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

İkinci hafta maçında ise Göztepe deplasmanına konuk olan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda yediği golle 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

#3
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Bu sırada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 3. eleme turunda veda eden Kanarya, flaş bir transfer gelişmesi daha yaşıyor.

#4
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı konuşulurken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Transfer dönemi bitmeden savunmasına takviye yapmak isteyen Atalanta, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

#5
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Tuttoatalanta'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak istiyor.

#6
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Haberde daha önce Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olmasının Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladığı belirtildi. Öte yandan cazip bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakabileceği de yazıldı.

#7
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı vurgulandı.

#8
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

Fenerbahçe'nin Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, 23 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

#9
Foto - Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirlendi.

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