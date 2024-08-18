2024-08-18 21:26:21 Talih kuşu kondu yine Fenerbahçe'nin başına... Yok artık... İtalyanlar düğmeye bastı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, En-Nesyri, Saint-Maximin, Oğuz Aydın gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarken sürpriz ayrılıklar da yaşadı. Bu sırada Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Kanarya, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını beklerken bir başka sürpriz ayrılık daha yaşayacak. İşte son dakika haberinin detayları…