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Dünya
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Taliban'ın atadığı kabinede dikkat çeken isimler

2021-09-09 08:56:54
Taliban'ın atadığı kabinede dikkat çeken isimler

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı. Açıklanan geçici hükümette 3 isim ön plana çıkıyor. Biri Başbakan seçilen Molla Muhammed Hasan Ahund, diğerleri ise İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ve Savunma Bakanı Molla Yakup. Dünya kamuoyunda beklenti, Molla Birader'in başbakan olmasıydı. Ahund, BM'nin yaptırım listesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan Molla Ahund, uzun süredir Taliban'ın 26 üyeli karar alma organı Rehbari Shura'ya (Rehberi Şurası) liderlik ediyor. Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Ahund, hareketin şuan ki lideri Hibetullah Ahundzade tarafından da büyük bir saygı görüyor. Bir BM raporunda Ahund için, "Molla Ömer'in yakın bir ortağı ve siyasi danışmanı" ifadesi kullanmıştı. 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Ahund, bir Peştun. Ahund ayrıca, Taliban'ın doğduğu yer olan Kandahar'dan geliyor. Ahund, 2001'de ABD ile savaş başlamadan önce Afganistan'daki Taliban hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Molla Muhammed Yakup Savunma Bakanlığı'na yine çekirdek kadrodan bir isim olan Molla Muhammed Yakup getirildi. 31 yaşındaki Molla Yakup, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu ve askeri operasyonların başındaki isim. Yakup, aynı zamanda Taliban lideri Ahundzade'nin yardımcılığı görevini yürütüyor. Önceki Taliban lideri Molla Mensur'un ölümünün ardından Taliban liderliğinin kendisine teklif edildiği ancak bunu yaşının genç olması ve askeri deneyiminin eksik olmasından dolayı reddettiği ifade ediliyor.

#1
Foto - SİRACEDDİN HAKKANİ Taliban'ın tanınmış isimlerinden biri olan Molla Siraceddin Hakkani de İçişleri Bakanı olarak atandı. Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu. Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda. Hakkani Grubu, 1995'te Taliban'a katıldı. 45-50'li yaşlarının başında olduğu düşünülen Hakkani, ABD'nin terörle arananlar listesinde başına 5 milyon dolar ödül konmuştu.

SİRACEDDİN HAKKANİ Taliban'ın tanınmış isimlerinden biri olan Molla Siraceddin Hakkani de İçişleri Bakanı olarak atandı. Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu. Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda. Hakkani Grubu, 1995'te Taliban'a katıldı. 45-50'li yaşlarının başında olduğu düşünülen Hakkani, ABD'nin terörle arananlar listesinde başına 5 milyon dolar ödül konmuştu.

#2
Foto - GUANTANAMO TAYFASI Yukarıda dikkat çeken isimlerin dışında, bir de

GUANTANAMO TAYFASI Yukarıda dikkat çeken isimlerin dışında, bir de "Guantanamo tayfası" olarak adlandırabileceğimiz isimler var. 2001'de Afganistan işgali sonrası yakalanarak meşhur Guantanamo'ya götürülen Taliban mensupları içinde yer alan dört isim, 2021'de kurulan ikinci Taliban yönetiminde yer aldı. Bu 4 isim ve Molla Nebi Ömer, 2014 yılında ABD'li asker Bowe Bergdahl ile takas edilmişti. Bu takas tarihe "Taliban Beşlisi" olarak geçmişti. Bu 5 Guantanamo tutuklusundan 4'ünün bugün Taliban yönetimindeki pozisyonları ise şu şekilde: Bilgi ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hairha Sınırlar ve Kavimler Bakanı Molla Nurullah Nuri, İstihbarat Genel Başkanı Abdul Hak Vasik Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Fazl

#3
Foto - İŞTE AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN KURDUĞU GEÇİCİ HÜKÜMET KADROSU Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund, Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Birader, Başbakan Yardımcısı Molla Abdülselam Hanefi, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub, Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Fazl, Genelkurmay Başkanı Molla Fazıl Ahund, Maliye Bakanı Molla Hidayatullah Bedri, Milli Eğitim Bakanı Şeyh Mevlevi Nurullah Munir, Bilgi ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hairha, Ekonomi Bakanı Qari Din Mohammad Hanif, Diyanet İşleri Bakanı Mevlevi Nur Mohammad Sakip, Adalet Bakanı Mevlevi Abdul Hakim Seri, Sınır ve Kabileler Bakanı Nurullah Nuri, Köy Kalkınma Bakanı Yunus Ahundzade, Bayındırlık Bakanı Molla Abdul Mennan Ömeri, Maden ve Petrol İşleri Bakanı Molla Mohammad İsa Ahundi, Enerji Bakanı Molla Abdul Latif Mansur, Havacılık Bakanı Hamidullah Ahundzade, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, Teknoloji ve İletişim Bakanı Necibullah Hakkani, Göç İşleri Bakanı Halilurrahman Hakkani, İstihbarat Genel Başkanı Abdul Hak Vasik, Merkez Bankası Başkanı Hacı Mohammad İdris.

İŞTE AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN KURDUĞU GEÇİCİ HÜKÜMET KADROSU Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund, Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Birader, Başbakan Yardımcısı Molla Abdülselam Hanefi, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakub, Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Fazl, Genelkurmay Başkanı Molla Fazıl Ahund, Maliye Bakanı Molla Hidayatullah Bedri, Milli Eğitim Bakanı Şeyh Mevlevi Nurullah Munir, Bilgi ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hairha, Ekonomi Bakanı Qari Din Mohammad Hanif, Diyanet İşleri Bakanı Mevlevi Nur Mohammad Sakip, Adalet Bakanı Mevlevi Abdul Hakim Seri, Sınır ve Kabileler Bakanı Nurullah Nuri, Köy Kalkınma Bakanı Yunus Ahundzade, Bayındırlık Bakanı Molla Abdul Mennan Ömeri, Maden ve Petrol İşleri Bakanı Molla Mohammad İsa Ahundi, Enerji Bakanı Molla Abdul Latif Mansur, Havacılık Bakanı Hamidullah Ahundzade, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, Teknoloji ve İletişim Bakanı Necibullah Hakkani, Göç İşleri Bakanı Halilurrahman Hakkani, İstihbarat Genel Başkanı Abdul Hak Vasik, Merkez Bankası Başkanı Hacı Mohammad İdris.

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