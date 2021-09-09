Taliban'ın atadığı kabinede dikkat çeken isimler

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı. Açıklanan geçici hükümette 3 isim ön plana çıkıyor. Biri Başbakan seçilen Molla Muhammed Hasan Ahund, diğerleri ise İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ve Savunma Bakanı Molla Yakup. Dünya kamuoyunda beklenti, Molla Birader'in başbakan olmasıydı. Ahund, BM'nin yaptırım listesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan Molla Ahund, uzun süredir Taliban'ın 26 üyeli karar alma organı Rehbari Shura'ya (Rehberi Şurası) liderlik ediyor. Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Ahund, hareketin şuan ki lideri Hibetullah Ahundzade tarafından da büyük bir saygı görüyor. Bir BM raporunda Ahund için, "Molla Ömer'in yakın bir ortağı ve siyasi danışmanı" ifadesi kullanmıştı. 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Ahund, bir Peştun. Ahund ayrıca, Taliban'ın doğduğu yer olan Kandahar'dan geliyor. Ahund, 2001'de ABD ile savaş başlamadan önce Afganistan'daki Taliban hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Molla Muhammed Yakup Savunma Bakanlığı'na yine çekirdek kadrodan bir isim olan Molla Muhammed Yakup getirildi. 31 yaşındaki Molla Yakup, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu ve askeri operasyonların başındaki isim. Yakup, aynı zamanda Taliban lideri Ahundzade'nin yardımcılığı görevini yürütüyor. Önceki Taliban lideri Molla Mensur'un ölümünün ardından Taliban liderliğinin kendisine teklif edildiği ancak bunu yaşının genç olması ve askeri deneyiminin eksik olmasından dolayı reddettiği ifade ediliyor.