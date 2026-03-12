  • İSTANBUL
Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a
Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a

Milli takımımızın da kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu için geri sayıma geçildi.

#1
Foto - Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kendisine sunduğu yeni mukavele teklifini kesin bir dille geri çevirdi. Tecrübeli oyuncu, adım adım Galatasaray'a geliyor!

#2
Foto - Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a

Inter, mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak olan Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir kontrat önerdi. Ancak sözleşmedeki maddi şartları beğenmeyen milli futbolcu, masadan kalktı. Hakan'ın çok sinirlendiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından 32 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ihtimali de bir hayli arttı...

#3
Foto - Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a

Galatasaray, devre arasında Inter'e transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak İtalyan ekibi, Hakan'ı sezon ortasında bırakmayacağını iletti. Son yaşananlarla birlikte 1.78 boyundaki futbolcunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen yaz döneminde de konuyla ilgili bazı adımlar atmıştı.

#4
Foto - Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a

Hakan Çalhanoğlu, çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu defalarca dile getirdi... Fenerbahçe de oyuncuyla ilgilenmişti. Fakat 2026 yazında bu takviye konusunda Galatasaray'ın favori olduğu konuşuluyor. Cim-Bom, oyuncu ve Inter arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaz döneminde Sarı-Kırmızılılar resmi teklifi Inter'in masasına koyacak...

