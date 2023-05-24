Talep resmen patladı! Herkes bunu yapıyor

Değişen talepler konut ruhsatlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 ilk çeyrek yapı izin istatistiklerine göre; müstakil konutların yapı ruhsatı verilen tüm yapı tipleri içinde yüzölçümü bazında aldığı pay yüzde 9.2 ile rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl ilk ve ikinci çeyrekte yüzde 8.9 olan pay, üçüncü çeyrekte yüzde 8, dördüncü çeyrekte yüzde 7.3 olmuştu. Konut, ofis, otel, sanayi tesisi gibi tüm yapı tipleri içinde müstakil evlerin payı 2021 yılında yüzde 7-8, 2020’de ise yüzde 4-5 bandındaydı. 2019 yılında ruhsat verilen müstakil yapı sayısı yaklaşık 16 bin olurken, 2020’de 32 bini, 2021’de 54 bini aştı. Geçen yıl toplam 51 bin 401, bu yılın ilk çeyreğinde ise 9 bin 662 müstakil yapı için ruhsat düzenlendi.