ABD'de İran çatlağı! Cumhuriyetçiler bile destek verdi
ABD Kongresi, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon yetkileri konusunda ikiye bölündü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Kongresi, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyon yetkileri konusunda ikiye bölündü.
ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri faaliyetlerini Kongre onayına bağlamayı amaçlayan “Savaş Yetkileri Kararı” tasarısı oylamaya sunuldu.
Tasarı, başkanın Kongre’den açık yetki almadan İran’a karşı askeri operasyon yürütmesini engellemeyi hedefliyordu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde oylama dikkat çekici bir tabloya sahne oldu. Cumhuriyetçi Parti’den 4 temsilcinin Demokratlarla birlikte hareket etmesiyle tasarı, 214’e karşı 208 oyla kabul edildi. SEMBOLİK AMA GÜÇLÜ MESAJ Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen karar, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik sembolik ancak güçlü bir itiraz olarak değerlendirildi. Oylama, Kongre içinde İran’a yönelik askeri gerilimin tırmanmasından rahatsızlık duyan bir grubun bulunduğunu ortaya koydu.
Temsilciler Meclisi’ndeki kararın ardından benzer içerikli bir tasarı Senato gündemine taşındı. Ancak başkanın askeri müdahale yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan girişim, Senato’da kabul edilmedi. 49’A KARŞI 47 OYLA GEÇEMEDİ Senato’daki oylamada tasarı 49’a karşı 47 oyla reddedildi. Böylece Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini Kongre denetimine bağlama girişimi, üst kanalda engellenmiş oldu.
Oylamalar, ABD’nin İran’a yönelik askeri faaliyetlerinin ve bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde yapıldı. Kongre’de alt ve üst kanattan farklı sonuçlar çıkması, Washington’daki İran politikasında derin görüş ayrılıkları bulunduğunu gösterdi. “KÖTÜ BİR SAVAŞTAN İYİ BİR ÇIKIŞ YOLU YOKTUR” Tasarıyı Senato gündemine taşıyan Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, oylama öncesinde Kongre’nin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Van Hollen, “Kötü bir savaştan iyi bir çıkış yolu yoktur. Bu, Kongre’nin nihayet sorumluluk üstlenmesi için bir fırsattır” sözleriyle tasarıya destek çağrısı yaptı.
Temsilciler Meclisi’nin kabulüne rağmen Senato’dan ret kararı çıkması, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri adımlarını sınırlama çabasının şimdilik sonuçsuz kaldığını gösterdi.
Ancak Kongre’deki oylamalar, İran dosyasının ABD iç siyasetinde daha sert tartışmalara yol açmaya devam edeceğine işaret etti.
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