İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu
Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntüler gündem oldu.
Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekerken, bölgede böylesi büyük bir topluluğun daha önce bir araya gelmediği belirtildi.
Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.
Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.
