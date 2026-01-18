  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntüler gündem oldu.

Foto - İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu

Ortaya çıkan kalabalık dikkat çekerken, bölgede böylesi büyük bir topluluğun daha önce bir araya gelmediği belirtildi.

Foto - İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu

Menzil lideri Muhammed Saki Erol'un İzmir'in Karabağlar ilçesi Arapderesi mevkisine gerçekleştirdiği ziyaret, bölgede alışılmadık bir kalabalığa neden oldu. Ziyaret sırasında oluşan yoğunluk, çevrede yaşayan vatandaşların da dikkatini çekti.

Foto - İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu

Muhammed Saki Erol, İzmir Yeşilyurt semtine geldiği sırada yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Kalabalığın oluşturduğu görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak gündem oldu.

Foto - İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu

