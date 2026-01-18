  • İSTANBUL
Dünya
Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı
Giriş Tarihi:

Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

Suriye ordusunun Fırat hattındaki ilerleyişi YPG/SDG üzerindeki baskıyı artırdı. Bu süreçte örgüt elebaşı Mazlum Abdi’nin ABD’li üst düzey yetkililerle Erbil’de bir araya gelmesi dikkat çekti. Görüşme, sahadaki dengelerin hızla değiştiğini gösterdi.

Foto - Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

Suriye ordusunun Fırat Nehri boyunca YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarını genişletmesi ve örgüt unsurlarının stratejik Tabka kentinden çekilmesiyle sahadaki dengeler hızla değişti. Askeri baskının arttığı bu süreçte, YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Erbil'de aynı masaya oturması dikkat çekti.

Foto - Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Erbil'de önemli temaslarda bulundu. Barrack, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Foto - Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıya, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye'deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk da iştirak etti. Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi de yer aldı. Açıklamada, görüşmede Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı belirtilerek, Mesut Barzani'nin katılımcıları selamladığı ve mevcut şartlar altında yapılan toplantının önemine dikkat çektiği ifade edildi. Barzani'nin, barışın korunması, şiddetin önlenmesi ve diyalogun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Foto - Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı. Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı.

