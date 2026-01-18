Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıya, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye'deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk da iştirak etti. Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi de yer aldı. Açıklamada, görüşmede Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı belirtilerek, Mesut Barzani'nin katılımcıları selamladığı ve mevcut şartlar altında yapılan toplantının önemine dikkat çektiği ifade edildi. Barzani'nin, barışın korunması, şiddetin önlenmesi ve diyalogun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.