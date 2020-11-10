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Medya
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Taktikleri hep aynı! Yıllar sonra aynı rezillik

2020-11-10 17:13:37
Taktikleri hep aynı! Yıllar sonra aynı rezillik

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinde bir skandal daha patlak verdi.

#1
Foto - Yayınlandığı günden beri büyük tepki çeken, aldatmayı normal bir durum olarak gösteren dizide yıllar önce ahlaksızlıklarıyla gündemden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisindeki bir sahne adeta tekrar canlandırıldı.

Yayınlandığı günden beri büyük tepki çeken, aldatmayı normal bir durum olarak gösteren dizide yıllar önce ahlaksızlıklarıyla gündemden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisindeki bir sahne adeta tekrar canlandırıldı.

#2
Foto - Yayınlandığı dönemde ele aldığı çarpık ilişkiler ve yayınlanan sahneler nedeniyle çok sayıda şikayet alan Aşk-ı Memnu dizisinin ahlaksız sahnesi Sadakatsiz dizisinde tekrar edildi.

Yayınlandığı dönemde ele aldığı çarpık ilişkiler ve yayınlanan sahneler nedeniyle çok sayıda şikayet alan Aşk-ı Memnu dizisinin ahlaksız sahnesi Sadakatsiz dizisinde tekrar edildi.

#3
Foto - Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterleri bir evin içinde rezil sahneler yaşamıştı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterleri bir evin içinde rezil sahneler yaşamıştı.

#4
Foto - Bu rezil anlar Beşir rolündeki adam tarafından kayda alınmıştı.

Bu rezil anlar Beşir rolündeki adam tarafından kayda alınmıştı.

#5
Foto - Beşir, o ahlaksız anları evin dışından kameraya çekmişti.

Beşir, o ahlaksız anları evin dışından kameraya çekmişti.

#6
Foto - Yıllar sonra Sadakatsiz ismiyle yayınlanmaya başlayan ve aldatmayı konu edinen dizide de aynı skandal yaşandı.

Yıllar sonra Sadakatsiz ismiyle yayınlanmaya başlayan ve aldatmayı konu edinen dizide de aynı skandal yaşandı.

#7
Foto - Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan isimli kişi, aldattığı kişiyle rezil görüntülere sahne oldu.

Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan isimli kişi, aldattığı kişiyle rezil görüntülere sahne oldu.

#8
Foto - Aşk-ı Memnu'da olduğu gibi bu dizide de bir kişi dışardan o anları kaydetti.

Aşk-ı Memnu'da olduğu gibi bu dizide de bir kişi dışardan o anları kaydetti.

#9
Foto - Bu iki rezil dizide yaşanan ortak görüntüler, 'Ahlaksızlığın taktiği aynı' dedirtti.

Bu iki rezil dizide yaşanan ortak görüntüler, 'Ahlaksızlığın taktiği aynı' dedirtti.

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