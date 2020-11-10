2020-11-10 17:13:37 Taktikleri hep aynı! Yıllar sonra aynı rezillik
Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinde bir skandal daha patlak verdi.
Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisinde bir skandal daha patlak verdi.
Yayınlandığı günden beri büyük tepki çeken, aldatmayı normal bir durum olarak gösteren dizide yıllar önce ahlaksızlıklarıyla gündemden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisindeki bir sahne adeta tekrar canlandırıldı.
Yayınlandığı dönemde ele aldığı çarpık ilişkiler ve yayınlanan sahneler nedeniyle çok sayıda şikayet alan Aşk-ı Memnu dizisinin ahlaksız sahnesi Sadakatsiz dizisinde tekrar edildi.
Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterleri bir evin içinde rezil sahneler yaşamıştı.
Bu rezil anlar Beşir rolündeki adam tarafından kayda alınmıştı.
Beşir, o ahlaksız anları evin dışından kameraya çekmişti.
Yıllar sonra Sadakatsiz ismiyle yayınlanmaya başlayan ve aldatmayı konu edinen dizide de aynı skandal yaşandı.
Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan isimli kişi, aldattığı kişiyle rezil görüntülere sahne oldu.
Aşk-ı Memnu'da olduğu gibi bu dizide de bir kişi dışardan o anları kaydetti.
Bu iki rezil dizide yaşanan ortak görüntüler, 'Ahlaksızlığın taktiği aynı' dedirtti.
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