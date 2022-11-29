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Yaşam
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Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

2022-11-29 19:52:57
Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi.

#1
Foto - Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi.

#3
Foto - Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.

#4
Foto - Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi

Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.

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