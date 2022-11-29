2022-11-29 19:52:57 Taksim'de 'bomba' paniği! Ekipler sevk edildi
Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi.
Taksim’de yol kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi.
Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı.
Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.
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