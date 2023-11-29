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Yaşam
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

2023-11-29 02:56:07
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başka bir aracın çarpması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme mevkisinde seyreden B.E. idaresindeki 34 BLT 699 plakalı otomobil F.F. yönetimindeki 34 FF 138 plakalı otomobile çarptı.

#2
Foto - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle 34 FF 138 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü F.F. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü B.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: AA

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