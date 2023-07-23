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Yaşam
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Takla atan otomobil eve girdi

2023-07-23 16:58:40
Takla atan otomobil eve girdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak bir eve girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Takla atan otomobil eve girdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde 06 DNA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

#2
Foto - Takla atan otomobil eve girdi

Takla atan otomobil bir eve çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

#3
Foto - Takla atan otomobil eve girdi

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, evde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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