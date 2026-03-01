Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu 37 yıllık bir yönetimin sonunu getirdi...
İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
YAS İLAN EDİLDİ Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi.
Tahran'da, ABD ve İsrail'e yönelik uyarı afişi asıldı.
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'na, ABD ve İsrail'e yönelik uyarı mesajı içeren dev bir afiş asıldı.
Afişte, Farsça ve İbranice "Hedef açık Amerika'nın 51. Eyaleti İsrail" ifadeleri yer aldı.
