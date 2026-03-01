  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti! İran operasyonu sonrası: Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat Püf noktaya dikkat... Şeften fırında sütlaç tarifi! Kesilmeyi engellemek için... Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler! İran Kudüs Gücü Komutanı’na ajanlık suçlaması… Toplantıdan çıktı, saldırı oldu Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı Kimisinin tüyleri diken diken:Avrupa'daki Türklerden TCG Anadolu'ya akın! Süreç resmen başladı! İran’ın yeni dini lideri böyle belirlenecek Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonu 37 yıllık bir yönetimin sonunu getirdi...

1
#1
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

İran Devlet Televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

#2
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

YAS İLAN EDİLDİ Hamaney'in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiği açıklanırken acılı İran halkı sokaklara indi.

#3
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

Tahran'da, ABD ve İsrail'e yönelik uyarı afişi asıldı.

#4
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'na, ABD ve İsrail'e yönelik uyarı mesajı içeren dev bir afiş asıldı.

#5
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

Afişte, Farsça ve İbranice "Hedef açık Amerika'nın 51. Eyaleti İsrail" ifadeleri yer aldı.

#6
Foto - Tahran sokaklarında çarpıcı afişler! ABD ve İsrail'e böyle seslendiler!

İşte o yazı.../ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

İran'ın, "Tarihin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" açıklamasının ardından ABD ve İsrail'den başkent Tahran'a yeni saldırı dalgası başl..
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
Sosyal medyada gündem olan iddia! "Türkiye’de yaşanmaz" dedi şimdi yardım bekliyor
Gündem

Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor

“Türkiye’de yaşanmaz” diyerek Dubai’ye taşınan ekonomi yorumcusu Tunç Şatıroğlu’nun, İran’ın Dubai’yi vurması sonrası Türkiye Dışişleri Baka..
İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi
Gündem

İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..
"İhanet yayını"nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!
Gündem

“İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında!

Terörist kardeşler ABD ve İsrail'in dün İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme yapmış, CHP'li A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23