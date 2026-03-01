  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
4
Yeniakit Publisher
Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı

Galatasaray salı günü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadelede Renato Nhaga'nın ilk kez 11'de olması bekleniyor.

#1
Foto - Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı

Galatasaray Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. İki takım salı günü Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak. Akdeniz'deki mücadelede Renato Nhaga'nın ilk 11'de oynayacağı öğrenildi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece Eyüpspor sınavının son 32 dakikasında şans bulmuştu.

#2
Foto - Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı

Galatasaray, kupa sınavının ardından ligde Beşiktaş deplasmanına çıkacak. 10 Mart'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool konuk edilecek. Nhaga, UEFA listesinde yer almamıştı. Bu sebeple kupa randevusunda şans bulacağı kaydedildi. Elbette değişim onunla sınırlı kalmayacak.

#3
Foto - Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı

Alanyaspor karşısında Galatasaray'ın genelde sahaya çıktığı kadronun büyük oranda farklılık göstermesi bekleniyor. Bu hamle, Beşiktaş ve Liverpool sınavları öncesinde olası bir sakatlığı da engelleme amacı taşıyor. Ayrıca bazı isimler açısından dinlenme fırsatı da olacak.

