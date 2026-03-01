Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı
Galatasaray salı günü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadelede Renato Nhaga'nın ilk kez 11'de olması bekleniyor.
Galatasaray Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. İki takım salı günü Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak. Akdeniz'deki mücadelede Renato Nhaga'nın ilk 11'de oynayacağı öğrenildi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece Eyüpspor sınavının son 32 dakikasında şans bulmuştu.
Galatasaray, kupa sınavının ardından ligde Beşiktaş deplasmanına çıkacak. 10 Mart'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool konuk edilecek. Nhaga, UEFA listesinde yer almamıştı. Bu sebeple kupa randevusunda şans bulacağı kaydedildi. Elbette değişim onunla sınırlı kalmayacak.
Alanyaspor karşısında Galatasaray'ın genelde sahaya çıktığı kadronun büyük oranda farklılık göstermesi bekleniyor. Bu hamle, Beşiktaş ve Liverpool sınavları öncesinde olası bir sakatlığı da engelleme amacı taşıyor. Ayrıca bazı isimler açısından dinlenme fırsatı da olacak.
